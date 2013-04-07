重温稿-博鳌论坛：中国经济将继续保持健康发展势头，国内需求持续扩大--主席

* 中国经济将继续保持健康发展势头

* 国内需求特别是消费需求持续扩大

* 对外投资将大幅增加

* 亚洲成拉动世界经济复苏和增长重要引擎

* 亚洲国家应加强合作

路透博鳌4月7日 - 中国国家主席习近平周日表示，当前和今后一个时期，中国经济将继续保持健康发展势头，国内需求特别是消费需求将持续扩大，对外投资也将大幅增加。

他在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲时指出，据测算，今后五年，中国将进口10万亿美元左右的商品，对外投资规模将达5,000亿美元，出境旅游有可能超过4亿人次。“中国越发展，越能给亚洲和世界带来发展机遇。”

“新世纪以来，中国同周边国家贸易额由1,000多亿美元增至1.3万亿美元，已成为众多周边国家的最大贸易伙伴、最大出口市场、重要投资来源地。”习近平说。

但他同时指出，中国依然是世界上最大的发展中国家，仍面临不少困难和挑战。中国将坚持改革开放不动摇，牢牢把握转变经济发展方式这条主线，集中精力把自己的事办好；并坚持与邻为善，深化互利合作。积极推动亚洲和世界范围的地区合作，积极探讨搭建地区融资平台，继续倡导并推动贸易和投资自由化便利化。

他并表示，中国将通过争取和平国际环境发展自己，继续妥善处理和有关国家的分歧和摩擦，在坚定扞卫国家主权、安全、领土完整的基础上，努力维护同周边国家关系和地区和平稳定大局。

**亚洲国家应加强合作**

习近平指出，当前国际形势发生复杂变化，世界各国相互联系日益紧密；同时，天下仍很不太平，发展问题依然突出，世界经济进入深度调整期，整体复苏艰难曲折，国际金融领域仍然存在较多风险，各种形式的保护主义上升，各国调整经济结构面临不少困难，全球治理机制有待进一步完善。

他表示，亚洲是当今世界最具发展活力和潜力的地区之一，亚洲对世界经济增长的贡献率已超过50%，已成为拉动世界经济复苏和增长的重要引擎，但亚洲要谋求更大发展，还面临很多挑战和困难。亚洲发展需要转型升级，对亚洲而言发展仍是头等大事，仍然是解决诸多矛盾和问题的关键。

“亚洲稳定面临新的挑战，热点问题此起彼伏，传统安全威胁和非传统安全威胁都有所表现，实现本地区长治久安需要地区国家增强互信、携手努力。”习近平称。

他提出，要勇于变革创新，为促进共同发展提供不竭动力；要加大转变经济发展方式，更加注重发展质量和改善民生；并稳步推进国际经济金融体系改革，完善全球治理机制。

同时，要共同维护和平，为促进共同发展提供安全保障，不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱。