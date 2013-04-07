重温稿-博鳌专访：天合光能力争下半年走出亏损困局，行业优胜劣汰今年加剧--董事长

* 光伏行业今年优胜劣汰会加剧，全年市场环境依然动荡

* 天合光能今年加力国内市场，希望下半年走出亏损困局

* 对欧盟双反初裁已作好应对准备

作者 沈燕/许贵卿

路透博鳌4月6日 - 中国大型光伏企业--天合光能有限公司 董事长高纪凡周六表示，受全球经济环境的影响，以及欧盟对中国光伏企业双反(反倾销、反补贴)初裁结果将在6月公布，光伏行业今年仍将是一个动荡年，行业内优胜劣汰、兼并重组会明显加剧。

他在博鳌论坛期间接受路透专访时提到，尽管行业困境不会有明显改善，但天合光能通过技术创新提高赢利能力强的高新产品在欧美的市场营销，以及扩大中国国内的产品市场份额，希望能在今年下半年走出亏损的困局。

“今年光伏行业的整体形势可能会比去年好一些，一方面光伏企业经过这几年的全行业亏损，已经淘汰关闭了一大批，产能过剩的状况有所好转；同时中国和亚洲新兴国家对清洁能源的需求也在增加，都对光伏企业是发展的机会。”高纪凡称。

他指出，天合光能成立伊始就定位国际化的公司，并选择在纽交所上市，一直很重视开拓欧美等成熟市场的份额。近年来随着中国国内市场对太阳能等清洁能源的重视，以及相应的鼓励新能源发电的政策支持，光伏企业在国内的发展空间也明显扩大。

“去年国内市场的销售额只占公司全部销售业务比重的10%，今年预计会提高到25%。从今年一季度的情况看销售情况相当不错，我们春节都没有休息，加班加点地赶活。”高纪凡称。

他提到，尽管这两年光伏行业整体亏损，天合光能亦未能幸免，但公司的毛利率一直是正的，去年底的现金存量约为9.2亿美元，公司的负债率67%左右，远低于行业中约80%的负债率水平。

天合光能是一家专业从事晶体硅太阳能组件生产的制造商，成立于1997年，总投资3.075亿美元，注册资本1.2亿美元。该公司2012年净收入为13亿美元，同比下滑36.7%；总出货量为1.59GW(吉瓦)，同比仅提高5.4%。

**行业优胜劣汰今年会加剧**

由于全球经济减速及欧债危机，目前光伏电池主要应用区域--欧洲对光伏的需求明显下降。中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地，光伏产业产能过剩现象更加突出，包括尚德 、天合光能、英利 等国内光伏企业经营压力陡增。

中国光伏产业联盟提供的数据显示，光伏组件价格从2011年的每瓦1.4美元下降至目前的0.7美元；与此同时，全球太阳能光伏总产能大于实际需求量1.5-2倍。

就在3月下旬，尚德电力控股公告称，江苏省无锡市中级法院已经正式接受了债权银行对公司的中国子公司无锡尚德电力有限公司进行破产重组的申请。法院已经委派一个由当地政府代表、会计和法律专业人员组成的管理委员会去主导无锡尚德的重组工作。

面对昔日光伏行业巨头的倒下，高纪凡并不愿评论。他只从该行业的情况分析指出，产能的过剩，海外市场减速导致的需求下降，以及国内光伏企业为抢夺市场大打价格战等，均加剧了行业的全面亏损。而导致的原因则包括地方政府争上项目，监管不到位以及缺乏有公信力的行业协会组织。

他提到，尽管中国政府去年底出台了扶持光伏企业的政策，但都是框架型的，预计具体的措施落实会在三个方面，包括对清洁能源发电的扶持补贴政策，使市场对清洁能源的前景有良好的预期，在市场准入等方面加强管理，以及加大兼并重组力度等。

去年底的中国国务院常务会议研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施，包括鼓励企业兼并重组，完善相关扶持政策等。加快产业结构调整和技术进步，利用市场“倒逼机制”，鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能；严格控制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目。

同时要求规范产业发展秩序，加强光伏发电规划与配套电网规划的协调，建立简捷高效的并网服务体系，建立健全技术标准体系，对关键设备实行强制检测认证制度；积极开拓国内光伏应用市场，着力推进分布式光伏发电，鼓励单位、社区和家庭安装、使用光伏发电系统，有序推进光伏电站建设。

高纪凡认为，随着对光伏行业的政策扶持，今年的淘汰兼并会加剧。对于天合光能而言，是否会参与收购兼并，最关键的考量因素是兼并后的实际效果是否有利于公司的发展。

针对欧盟对中国光伏产品双反调查正式立案已有一段时间，并将于6月初做出初裁，高纪凡称，天合光能作为行业中的先行者，一方面积极从法律程序等方面应对，同时也加强与欧盟同业方面的沟通，都做了充分的准备。