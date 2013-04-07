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亚洲 | 2013年 4月 7日 星期日 15:04 BJT

中国新债: 中信证券下周三将发行50亿元短期融资券，期限三个月

路透上海4月7日 - 中国最大券商--中信证券  周日公告称，将于下周三(10日)在银
行间债市招标发行50亿元人民币短期融资券，期限三个月(91天)，招标时间为当日上午10:00-11:00。其他具
体条款如下：    

  发行人   核定最高发行 拟发规模  期限   发行日      承销商    主体评级    起息日   上市日
           余额(亿元)   (亿元)    (月)                                    (缴款日)
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 中信证券      200        50       3    4/10招标    工行/农行等    AAA     4/11      4/12 
  
 ==========================================================================================(完)

  参看详情,请点选中国债券信息网(here)

 (发稿 刘昕; 审校 张喜良)

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