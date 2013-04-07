中国新债: 中信证券下周三将发行50亿元短期融资券，期限三个月

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透上海4月7日 - 中国最大券商--中信证券 周日公告称，将于下周三(10日)在银 行间债市招标发行50亿元人民币短期融资券，期限三个月(91天)，招标时间为当日上午10:00-11:00。其他具 体条款如下： 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ========================================================================================== 中信证券 200 50 3 4/10招标 工行/农行等 AAA 4/11 4/12 ==========================================================================================(完) 参看详情,请点选中国债券信息网(here) (发稿 刘昕; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。