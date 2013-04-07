博鳌论坛：澳洲FMG计划今年向中国出口铁矿石1亿吨，同比增逾六成

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透博鳌4月7日 - 澳洲第三大铁矿石商--FMG(Fortescue Metals Group) 周日称，预计今年向中国出口铁矿石1亿吨，较2012年出口约6,000万吨增逾六成。
FMG总裁潘纳威在参加2013年博鳌论坛期间表示，该公司今年1.15亿吨的产能中约有90%出口中国市场，中国的城镇化以及经济增长都对铁矿石形成比较稳定的需求。
中国目前占全球铁矿石贸易市场份额逾60%，同时也是全球最大的铁矿石现货市场和最大的钢铁生产国。
中国国家发展和改革委员会此前曾表示，从需求看中国粗钢产量已经进入平台期，其他国家和地区尚未形成颇具规模的消费能力，全球铁矿石供大于求的格局已经形成；但因铁矿石供给弹性大于需求弹性，供需双方还存在一定的短期博弈空间。
此外，在被问及中国和澳洲将推出人民币直兑澳元一事时，潘纳威表示，FMG在中国的许多采购都是用人民币计价，此举有助于中澳企业的贸易合作。
知情外商银行消息人士稍早向路透表示，中国和澳洲将于数周内在上海和悉尼推出人民币对澳元直接兑换。新的汇兑交易将消除人民币和澳元兑换时，需先兑换成美元所造成的汇差。 (完) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。