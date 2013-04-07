中国五一节前将开放西沙旅游

新华社援引邮轮业主海航集团的报道称，能够承载1,965名乘客的“海娜号”邮轮已经准备妥当，准备奔赴西沙。

海南港航控股有限公司正在建造另一艘邮轮，为参与西沙旅游做准备。

海南省常务副省长谭力周六对新华表示，赴西沙旅游的邮轮将在五·一劳动节前开通，游客食宿均在邮轮上，并可下岛进行观光活动。