中国能源：中石化将在新疆建世界最大煤制气基地，总投资700亿

路透上海4月7日 - 据新疆日报周日报道，中国石化新疆能源化工有限公司将在新疆准东建立世界规模最大、转化效率最高的煤制天然气生产基地，总投资700亿元人民币。

报道称，该项目将立足于新疆准东148亿吨煤炭资源，通过8-10年的时间，建成年产1,500万吨的煤矿两座和一套80亿立方米的煤制天然气装置。装置一旦建成，新疆准东将成为全国乃至世界最大的煤制天然气基地。

该项目已列入中国即将发布的煤炭深加工示范项目规划，国家发改委已委托中国石化作为牵头单位，编制新疆准东煤制气综合利用总体方案。

项目主产品天然气拟通过中石化“新粤浙”(新疆准东-广东-浙江)输气管道输出，年输气能力300亿立方米，市场覆盖新疆、山东、浙江、广东等12个省区，线路总长7,927公里。另外，该管道由中国石化主导投资建设，可充分保证天然气的输送和销售。