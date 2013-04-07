博鳌论坛：黑石集团目前在深圳前海试验区没有投资项目--高层

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透博鳌4月7日 - 美国私人直接投资公司--黑石集团(百仕通) 高级董事总经理、大中华区主席梁锦松周日表示，黑石集团目前在深圳前海试验区并没有投资项目。
他在博鳌亚洲论坛上称，深圳前海金融试验区的概念很好，依托靠近香港的优势，但现在还有很多的政策没出来，需要进一步观察。
“截止目前，黑石在前海试验区并没有投资。”梁锦松称。
2010年8月经国务院批复，前海深港现代服务合作区正式出台，在这块位于深圳西部，面积约15平方公里、相当于五个伦敦金融城的土地上，最受人瞩目的是透过中港资金流动的“模拟”资本项目开放。除了离岸人民币贷款外，贸易投融资、中长期债券发展等金融业务在此地区展开试点。
今年1月，深圳前海跨境人民币贷款项目在深圳签约。在这个中国资本帐开放的试点项目中，共有15家香港的银行签署总金额20亿元的贷款协议，另有两家深圳的银行向香港企业提供了6.2亿元贷款，令跨境贷款呈双向流动。 (完) (发稿 沈燕/许贵卿; 审校 张喜良)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。