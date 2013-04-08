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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 08:19 BJT

日本数据：2月经常帐收支转为盈余，为四个月来首见

路透东京4月8日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐收支转为盈余，为四个月来首见，收入大幅上升，改变了燃料进口和出口低迷导致的持续贸易逆差情况。

2月未经季节调整的经常帐盈余为6,374亿日圆(65.6亿美元)，高于路透调查分析师预估的4,663亿日圆盈余。之前三个月连续录得经常帐赤字，为连续赤字时间最长纪录。

2月经常帐盈余较上年同期下滑47.0%，预期为下滑61.3%。日圆下跌推高能源进口成本，给日本国际收支造成压力。

不过，2月经常帐收支经季节调整后为赤字1亿日圆，为1996年有可比数据以来第二个经季节调整后的经常帐赤字。

参看完整表格,请浏览财务省网站：

(here)(完)
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