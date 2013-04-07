全球外汇市场4月8日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月7日(日)

2350 - 日本2月经常账

4月8日(一)

-- - 美国财政部长杰克卢在布鲁塞尔会见欧洲理事会主席范龙佩、欧盟(EU)执委会主席巴罗索、欧盟经济暨货币事务执委雷恩和欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔。杰克卢晚间将在法兰克福会见欧洲央行(ECB)总裁德拉吉。

0130 - 澳洲ANZ 3月报纸与网络招聘广告

0500 - 日本3月服务业景气判断指数

0715 - 瑞士第四季工业订单

0830 - 欧元区Sentix 4月投资者信心指数

1000 - 德国2月工业生产

1230 - 美国2月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数

1304 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就“美联储在支持美国经济方面的作用”发表讲话

1400 - 美国3月就业指数

2301 - 英国BRC 3月同店零售销售

2301 - 英国RICS 3月房价差值

2315 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在亚特兰大联储金融市场会议上讲话，主题是“对银行的压力测试：我们了解到了哪些情况？”

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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