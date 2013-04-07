日本金融：央行下周料将购买1.2万亿日圆公债--报载

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月7日 - 日本经济新闻周日报导称，日本央行料将在下周购买1.2万亿(兆)日圆(122.8亿美元)剩余期限超过五年的日本公债，从而开始实施新的货币宽松计划。
该报未具名消息来源的报导称，日本央行计划4月份进行五次共计6.2万亿日圆的买债操作。此后计划六个月每月购买约7.5万亿日圆公债。
一名央行发言人称目前无法就日经报导置评。
欲览日本央行上周政策决议及相关报导，请点击 (完) (编译 程琳; 审校 李爽)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。