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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 06:56 BJT

日本金融：央行下周料将购买1.2万亿日圆公债--报载

路透东京4月7日 - 日本经济新闻周日报导称，日本央行料将在下周购买1.2万亿(兆)日圆(122.8亿美元)剩余期限超过五年的日本公债，从而开始实施新的货币宽松计划。

该报未具名消息来源的报导称，日本央行计划4月份进行五次共计6.2万亿日圆的买债操作。此后计划六个月每月购买约7.5万亿日圆公债。

一名央行发言人称目前无法就日经报导置评。

欲览日本央行上周政策决议及相关报导，请点击 (完) (编译 程琳; 审校 李爽)

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