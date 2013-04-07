日韩经济指标预测--4月8日-4月15日****

路透4月8日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月1日当周 4月7日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 2月 盈余4,663 赤字3,648 4月8日当周 4月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 53.2 4月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -5.6% 进口物价(较上年同期) -- -8.6% 2300 韩国失业率 3月 －－ 3.5% 2350 日本银行放贷(较上年同期) 3月 -- +1.5% 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 2月 -- +8.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,174 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,281 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 +0.2% +0.4% (较上年同期) -0.4% -0.1% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 +6.8% -13.1% (较上年同期) -7.6% -9.7% 4月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 韩国央行公布基准利率 4月 -- 2.75% 4月12日(五) 暂无重要经济数据公布 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业产出 2月修正值 -- -0.1% 产能利用指数(较上月) 2月 -- +1.7% (完)