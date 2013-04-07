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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 07:22 BJT

****澳新经济指标预测--4月8日-4月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

 4月8日当周
    
 4月8日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     3月            --       -2.9%
                 网络招聘广告(较前月)                                     --       +3.3%
 2200      新西兰NZIER企业信心指数                       第一             --       20.0%
                                                季                            
 
 4月8日-4月11日
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2200      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前            3月            --       +1.6%
           月)                                                                
                                  (较上年同期)                            --       +8.1%
 
 4月9日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数                   3月            --       负3.0
                          企业信心指数                                    --         正1
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                    3月            --       +0.8%
                        (较上年同期)                                      --       +2.5%
        
 4月10日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲消费者信心指数                              4月            --       +2.0%
    
 4月11日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0130       澳洲就业人数(万人)                             3月        减少0.5   增加7.15
               全职就业人数(万人)                                          --   增加1.78
               就业参与率                                               65.2%      65.3%
               失业率                                                    5.4%       5.4%
 2245      新西兰食品价格指数                              3月             --      -0.3%
 
 4月12日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0300      新西兰公债外资持有比率                          3月             --      64.4%
 
 4月15日当周
    
 4月15日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲房屋融资                                    2月            --       -1.5%
              投资性房屋融资                                              --       +4.4%
 (完)

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