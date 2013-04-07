澳新经济指标预测--4月8日-4月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月8日当周 4月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 3月 -- -2.9% 网络招聘广告(较前月) -- +3.3% 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第一 -- 20.0% 季 4月8日-4月11日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 3月 -- +1.6% 月) (较上年同期) -- +8.1% 4月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 负3.0 企业信心指数 -- 正1 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- +0.8% (较上年同期) -- +2.5% 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -- +2.0% 4月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人数(万人) 3月 减少0.5 增加7.15 全职就业人数(万人) -- 增加1.78 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.4% 5.4% 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -0.3% 4月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 新西兰公债外资持有比率 3月 -- 64.4% 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲房屋融资 2月 -- -1.5% 投资性房屋融资 -- +4.4% (完)