新闻稿：惠誉称日本宽松举措只能为解决问题争取时间，而非灵丹妙药

(以下为评级机构惠誉4月5日发布的新闻稿摘要) 惠誉称，日本央行加大货币宽松举措可以降低公共财政面临的压力以及可望在中短期提振经济产出，从而为解决长期的结构性经济和财政问题争取更多时间。但是，不付出努力解决这些更深层次的问题，效果或许只是短暂的。

日本央行周四宣布“货币宽松举措在质和量方面都进入了新阶段”，已经推低日圆和日本公债收益率。这显示日本央行发行日圆的能力仍然是一个有力的工具，可以帮助维持主权债务成本在低位，且有可能通过货币贬值提振本国出口。日圆是全球储备货币之一。

其他主要发达经济体的经验表明，量化宽松本身不是解决经济问题的灵丹妙药。量化宽松不能无限制扩大。但中短期来看，此举可以拉低政府债务成本以及刺激整体经济活动，从而为解决其他问题争取时间。