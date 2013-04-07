新闻稿：惠誉称日本宽松举措只能为解决问题争取时间，而非灵丹妙药

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(以下为评级机构惠誉4月5日发布的新闻稿摘要) 惠誉称，日本央行加大货币宽松举措可以降低公共财政面临的压力以及可望在中短期提振经济产出，从而为解决长期的结构性经济和财政问题争取更多时间。但是，不付出努力解决这些更深层次的问题，效果或许只是短暂的。
日本央行周四宣布“货币宽松举措在质和量方面都进入了新阶段”，已经推低日圆和日本公债收益率。这显示日本央行发行日圆的能力仍然是一个有力的工具，可以帮助维持主权债务成本在低位，且有可能通过货币贬值提振本国出口。日圆是全球储备货币之一。
其他主要发达经济体的经验表明，量化宽松本身不是解决经济问题的灵丹妙药。量化宽松不能无限制扩大。但中短期来看，此举可以拉低政府债务成本以及刺激整体经济活动，从而为解决其他问题争取时间。
因此，能否在中期内制定和实施可信的财政政策、进行结构性改革，以提高实质经济成长率，仍是日本及其主权评等面临的核心问题。
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。