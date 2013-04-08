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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 08:03 BJT

新闻稿：惠誉称日本宽松举措只能为解决问题争取时间，而非灵丹妙药

继1月宣布一项10万亿(兆)日元刺激计划后，日本首相安倍晋三指出，将在6月制定出政府中期财政政策纲要。我们将及时对其进行评估，这是我们对新政府财政及经济策略整体评估的组成部分。

我们2012年5月将日本评级调降到“A+”，并给予负面展望，已反映出处于高位且不断上升的政府债务比率所带来的风险。正如我们当时所言，如果日本政府在债务比率进一步上升之际，不出台新的财政政策措施来稳定公共财政，就有可能进一步调降该国评级。

日本央行购买到期期限更长的债券，并购入包括上市交易基金在内的其它资产，可能会更有效地增加对国内经济的信贷供应。但鉴于日本经济在经历了漫长的通缩时期之后持续疲软，我们不确信通胀能在未来两年能接近或持续超过2%。

我们预期日本量化宽松的一个重要渠道是通过压低汇率来增强出口竞争力。尽管日本球的伙伴国迄今为止都容忍了日圆疲势，但如果他们的态度出现变化，日本可能会面临要求其软化政策立场的压力。(完) (编译 李爽/梁睿雪; 审校 张涛)
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