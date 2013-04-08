新闻稿：惠誉称日本宽松举措只能为解决问题争取时间，而非灵丹妙药

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
继1月宣布一项10万亿(兆)日元刺激计划后，日本首相安倍晋三指出，将在6月制定出政府中期财政政策纲要。我们将及时对其进行评估，这是我们对新政府财政及经济策略整体评估的组成部分。
我们2012年5月将日本评级调降到“A+”，并给予负面展望，已反映出处于高位且不断上升的政府债务比率所带来的风险。正如我们当时所言，如果日本政府在债务比率进一步上升之际，不出台新的财政政策措施来稳定公共财政，就有可能进一步调降该国评级。
日本央行购买到期期限更长的债券，并购入包括上市交易基金在内的其它资产，可能会更有效地增加对国内经济的信贷供应。但鉴于日本经济在经历了漫长的通缩时期之后持续疲软，我们不确信通胀能在未来两年能接近或持续超过2%。
我们预期日本量化宽松的一个重要渠道是通过压低汇率来增强出口竞争力。尽管日本球的伙伴国迄今为止都容忍了日圆疲势，但如果他们的态度出现变化，日本可能会面临要求其软化政策立场的压力。(完) (编译 李爽/梁睿雪; 审校 张涛)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。