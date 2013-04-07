中国房地产：北京住房公积金中心上调二套房首付比例,提高高收入者还款额

路透上海4月8日 - 在中国国务院和北京上海等地政府相继出台房地产调控政策后，北京住房公积金管理中心周日亦发布新政，对住房公积金个人贷款实施差别化政策，其中申请用公积金贷款购买二套房的首付款比例提高至不低于70%，高收入者月还款额亦有最低限制。

北京成为“国五条”细则发布以来，首个上调公积金二套房购房门槛的城市。新政策指出，二套房的贷款利率为同期首套住房贷款利率的1.1倍；对于名下没有房产，但有贷款申请记录的购房者，仍执行贷款首付款比例不得低于60%、贷款利率为同期首套住房贷款利率1.1倍的政策。

此外，为避免高收入家庭长期占用贷款资金，使更多中低收入者获得贷款支持，新政策还强调，人均月收入超过北京市职工月平均工资三倍以上的，其月还款额原则上不低于其月收入的50%。

新政策要求，购买首套90平方米以下自住住房的，根据个人信用等级，贷款最高额度上浮不超过30%；购买90平方米以上非政策性住房和第二套住房的，贷款最高额度不再上浮，且不超过80万元。

缴存职工有违规提取、提供虚假材料、严重违约等不良行为，不享受贷款额度上浮等差别化优惠政策，视情节轻重下调其贷款最高额度或拒绝受理其贷款申请；对骗贷、贷后无故不正常缴存住房公积金、无正当理由违约的，将采取取消贷款资格、提前收回贷款等处罚措施，并记入相关信用记录。