版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 8日 星期一 08:07 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月8日－4月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  

    * 4月8日当周
    
 4月8日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数            2月         --        97.0
 1400     美国就业指数                                      3月         --       111.1
      
 4月9日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1130     美国NFIB小企业信心指数                            3月         --       90.80
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            4月6日当周         --       +4.7%
 1215     加拿大住房开工(万户)                              3月       17.8       18.07
 1230     加拿大建筑许可                                    2月      +5.0%       +1.7%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          4月6日当周         --       +3.5%
 1400     美国趸售(批发)库存                                2月      +0.5%       +1.2%
             趸售销售                                                +1.3%       -0.8%
  
 4月10日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                           4月5日当周         --       790.7
          再融资指数                                                    --     4,189.0
 1800     美国联邦预算(亿美元)                              3月  赤字1,560   赤字2,040
 1800     美联储公开市场委员会(FOMC)发布3月19-20日会议记录
    
 4月11日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     加拿大新屋价格指数                                2月      +0.1%       +0.1%
 1230     美国进口物价(较前月)                              3月      -0.5%       +1.1%
             出口物价(较前月)                                        +0.1%       +0.8%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               4月6日当周       36.5        38.5
          初请失业金人数四周均值(万人)                                  --      35.425
          续请失业金人数(万人)                      3月30日当周        307       306.3
 --       美国ICSC连锁店销售                                3月         --       +1.7%
    
 4月12日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   3月      -0.1%       +0.7%
                              (较上年同期)                           +1.5%       +1.7%
             扣除食品与能源的核心PPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
                             (较上年同期)                            +1.7%       +1.7%
 1230     美国零售销售(较前月)                              3月       持平       +1.1%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                              +0.1%       +1.0%
 1355     美国路透/密西根大学消费者信心指数              4月初        78.0        78.6
                                                   值                       
                               现况指数                               90.0        90.7
                               预期指数                               70.0        70.8
 1400     美国企业库存(较前月)                              2月      +0.4%       +1.0%
 1430     美国ECRI一周领先指标                        4月5日当          --       129.2
                                                   周                       
 
    * 4月15日当周
    
 4月15日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1300     美国整体资本净流入(亿美元)                        2月  净流入400   净流入257
          外资买入美国公债(亿美元)                                      --         323
 1400     美国NAHB房屋市场指数                              4月         45          44
    
    （完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐