美国与加拿大经济指标预测--4月8日－4月15日****

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 4月8日当周 4月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 2月 -- 97.0 1400 美国就业指数 3月 -- 111.1 4月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 90.80 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月6日当周 -- +4.7% 1215 加拿大住房开工(万户) 3月 17.8 18.07 1230 加拿大建筑许可 2月 +5.0% +1.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月6日当周 -- +3.5% 1400 美国趸售(批发)库存 2月 +0.5% +1.2% 趸售销售 +1.3% -0.8% 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 4月5日当周 -- 790.7 再融资指数 -- 4,189.0 1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字1,560 赤字2,040 1800 美联储公开市场委员会(FOMC)发布3月19-20日会议记录 4月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大新屋价格指数 2月 +0.1% +0.1% 1230 美国进口物价(较前月) 3月 -0.5% +1.1% 出口物价(较前月) +0.1% +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月6日当周 36.5 38.5 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.425 续请失业金人数(万人) 3月30日当周 307 306.3 -- 美国ICSC连锁店销售 3月 -- +1.7% 4月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.1% +0.7% (较上年同期) +1.5% +1.7% 扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 1230 美国零售销售(较前月) 3月 持平 +1.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% +1.0% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初 78.0 78.6 值 现况指数 90.0 90.7 预期指数 70.0 70.8 1400 美国企业库存(较前月) 2月 +0.4% +1.0% 1430 美国ECRI一周领先指标 4月5日当 -- 129.2 周 * 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 2月 净流入400 净流入257 外资买入美国公债(亿美元) -- 323 1400 美国NAHB房屋市场指数 4月 45 44 （完）
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。