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市场报道 | 2013年 4月 8日 星期一 08:19 BJT

欧洲金融：根据新法未来银行纾困案中存款大户可能受创--欧盟执委雷恩

路透赫尔辛基4月6日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周六表示，如果一家银行倒闭，根据计划中的欧盟法律，银行的存款大户可能受到打击。但他指出，塞浦路斯的纾困模式是个特例。

“塞浦路斯是个特例....但即将出炉的指令显示，万一银行重整或解体，投资者和存户都将履行其义务，”雷恩在接受芬兰广播公司YLE专访时表示。

“但有很明显的顺序，首先是股东，然后可能是未受保障的投资和存款。然10万欧元的上限是不可动摇的，小于10万欧元的存款一定是安全的。”

欧盟执委会近期正在草拟有关银行安全性的指令，拟在成员国立法中加入有关投资者责任的内容。(完)
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