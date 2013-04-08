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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 13:12 BJT

日本数据：3月服务业景气判断指数升至57.3

路透东京4月8日 - 周一公布的日本内阁府调查显示，日本3月服务业景气判断指数升至57.3，为连续第五个月上扬，透露出日本政府财政及货币政策带动日圆走贬及股市上涨，提振了消费者信心。

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员，由于这些人员较接近消费者和零售业，被称为“经济观察者”。他们对目前经济环境的信心较2月的53.2上升。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。

3月展望指数从2月的调查纪录高位57.7小跌至57.5。该指数显示人们对未来环境的信心水平。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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