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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 08:12 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月8日

* 头版头条:

--据Wind数据统计，截至周日(7日)，除万福生科 、明家科技 、先锋新材 外，创业板其他公司已披露一季度业绩预告，其中逾半数公司预喜，一季度首亏的公司主要集中在信息服务、机械设备等行业。

* 其他:

--北京成为“国五条”细则发布以来，首个上调公积金二套购房门槛的城市，通知将公积金二套房贷首付比例提高至70%，贷款利率为同期1.1倍等，业内人士预期，未来北京使用商业贷款购买二套房首付比例提高至七成是大概率事件。

--鉴于H7N9禽流感病毒对人的生命安全构成威胁，农业部发布公告，将动物感染H7N9禽流感病毒暂时纳入一类动物疫病管理，针对动物中存在的病毒采取紧急、严厉的预防、控制、扑灭措施，同时还印发了动物H7N9禽流感紧急监测方案和动物H7N9禽流感应急处置指南(试行)。

--中国主权财富基金--中国投资有限责任公司副董事长高西庆在博鳌亚洲论坛上表示，中投已停止购买欧洲政府债券。另外，目前中投在非洲的主要投资方向在西部非洲和东非。

--证监会与银监会联合发布《证券投资基金托管业务管理办法》，对符合审慎监管要求并具备一定资质条件的在华外资法人银行，允许在获得基金托管资格上享受与中资银行同等权利。

--财政部财政科学研究所所长贾康等撰文称，中国征收房产税不存在法理障碍，努力构建并用好保有房产税这一调节手段，是中国社会发展的必然。

--华谊兄弟 业绩预告显示，一季度预计盈利1.41亿元至1.49亿元人民币，同比增长390%-420%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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