《中国报摘》--中国证券报4月8日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
* 头版头条:
--据Wind数据统计，截至周日(7日)，除万福生科 、明家科技 、先锋新材 外，创业板其他公司已披露一季度业绩预告，其中逾半数公司预喜，一季度首亏的公司主要集中在信息服务、机械设备等行业。
* 其他:
--北京成为“国五条”细则发布以来，首个上调公积金二套购房门槛的城市，通知将公积金二套房贷首付比例提高至70%，贷款利率为同期1.1倍等，业内人士预期，未来北京使用商业贷款购买二套房首付比例提高至七成是大概率事件。
--鉴于H7N9禽流感病毒对人的生命安全构成威胁，农业部发布公告，将动物感染H7N9禽流感病毒暂时纳入一类动物疫病管理，针对动物中存在的病毒采取紧急、严厉的预防、控制、扑灭措施，同时还印发了动物H7N9禽流感紧急监测方案和动物H7N9禽流感应急处置指南(试行)。
--中国主权财富基金--中国投资有限责任公司副董事长高西庆在博鳌亚洲论坛上表示，中投已停止购买欧洲政府债券。另外，目前中投在非洲的主要投资方向在西部非洲和东非。
--证监会与银监会联合发布《证券投资基金托管业务管理办法》，对符合审慎监管要求并具备一定资质条件的在华外资法人银行，允许在获得基金托管资格上享受与中资银行同等权利。
--财政部财政科学研究所所长贾康等撰文称，中国征收房产税不存在法理障碍，努力构建并用好保有房产税这一调节手段，是中国社会发展的必然。
--华谊兄弟 业绩预告显示，一季度预计盈利1.41亿元至1.49亿元人民币，同比增长390%-420%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。