版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 08:21 BJT

日本股市：盘初劲扬3%升逾13,000点，市场关注日央行启动超宽松政策

路透东京4月8日 - 日本股市日经指数周一早盘攀升3%至13,000点上方，因有报导称日本央行将立即开始购买较长期限债券以对抗通缩，令投资者受到鼓舞。

日经指数 升378.89点报13,212.53，出口类股领涨，因该报导打压日圆兑美元继续大幅下挫。东证股价指数 上扬2.7%报1,095.00点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐