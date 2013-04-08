《中国重要政经日程》--4月8日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
============================今日重要政经日程=======================
4/8(一）
*中国商务部举行“应对贸易摩擦”新闻发布会
*中国国家卫生和计划生育委员会与世界卫生组10:00在国家卫生和计划生育委员会联合召开新闻发布会，通报人感染H7N9禽流感疫情防控情况。
博鳌亚洲论坛继续在海南博鳌举行。
============================近日重要政经日程=======================
4/10(三)
*《中国农村经济形势分析与预测(2012~2013)》发布会暨研讨会在中国社科院举行。
中国石油商贸大会在北京举行,至12日。
《上海证券报》举办的第三届全球基金峰会在上海举行。
4/18(四)
中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日。
4/20(六）
“2013中国绿公司年会”在昆明召开，至22日。
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。
5/11（六）
第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日. (发稿 李航)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。