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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 08:50 BJT

《中国重要政经日程》--4月8日

============================今日重要政经日程=======================

4/8(一）

*中国商务部举行“应对贸易摩擦”新闻发布会

*中国国家卫生和计划生育委员会与世界卫生组10:00在国家卫生和计划生育委员会联合召开新闻发布会，通报人感染H7N9禽流感疫情防控情况。

博鳌亚洲论坛继续在海南博鳌举行。

============================近日重要政经日程=======================

4/10(三)

*《中国农村经济形势分析与预测(2012~2013)》发布会暨研讨会在中国社科院举行。

中国石油商贸大会在北京举行,至12日。

《上海证券报》举办的第三届全球基金峰会在上海举行。

4/18(四)

中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日。

4/20(六）

“2013中国绿公司年会”在昆明召开，至22日。

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。

5/11（六）

第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日. (发稿 李航)
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