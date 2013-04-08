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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 08:12 BJT

香港新股：银河证券计划最早将于周四赴港交所聆讯--IFR

路透4月8日 - 据汤森路透旗下IFR报导，内地大型证券公司中国银河证券计划最早于周四(11日)赴港交所聆讯，拟通过上市募集10亿至15亿美元。然而，这一聆讯时间仍要视中证监何时发出批文而定。

据知情人士称，银河证券的发行时间表可能与中国石化炼化工程15亿至20亿美元的香港上市交易相似。中石化炼化将于4月18日聆讯。然而，消息人士亦称，时间上撞车并非大问题，因为两家公司分属不同行业。

银河证券已经任命中国银河国际、高盛 和摩根大通 为联席保荐人和联席全球协调人，农银国际、交银国际、美银美林、瑞信 、建银国际、花旗 、德银 、海通国际、汇丰 、工银国际、野村、渣打 和瑞银 亦加入此项目。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)
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