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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 08:15 BJT

《台湾报摘》--工商时报4月8日

* 头版头条:

--稳定股市，金管会动起来。因应两韩紧张情势及禽流感疫情对股市的可能冲击，金管会主委陈裕璋昨日下午紧急邀集证券周边单位商讨可能措施，将紧盯今天各国股市变化，特别是台股价量走势，决定是否祭出短期振兴股市措施。

* 其他:

--大陆国台办主任张志军昨日首度公开表示，两岸服务贸易协议在工作层面的商谈已经结束，现在双方在做一些收尾工作，待各自审批后再交由海基会、海协会进行协商。

--金管会拟开放中国银联公司来台设立据点，银行发行银联信用卡现曙光。银行高层主管指出，国银如果可以发行银联卡，估计银联卡整体发卡量至少上看500万张，也不排除超过700万张，成为威士卡、万事达卡外，国内第三大的信用卡类别。

--公股金融机构将可望办理现金增资让陆银参股。财长张盛和昨日指出，除了将以不丧失经营主导权为最高指导原则，财部愿意开放已民营化的6家公股金控或银行，藉由办理现金增资，让陆银参股。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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