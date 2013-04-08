《全球主要国家债券发行预告》--4月8日-4月15日

中国人事：许勤出任河北省政府副省长、代理省长--河北政府微博
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
路透4月8日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/8 日本 六个月期贴现国库券 4/8 1350 法国 国库券(BTF)标售 4/8 美国 三个月期和六个月期国库 券 4/9 美国 四周期国库券 4/9 美国 三年期公债 4/10 意大利 债券标售 4/10 美国 10年期公债 4/10 日本 两个月期贴现国库券标售 4/10 德国 50亿欧元 两年期公债标售 4/11 意大利 中长期公债标售 4/11 美国 30年期公债 4/11 日本 三个月期贴现国库券标售 4/11 日本 30年期公债标售 4/15 1350 法国 国库券(BTF)标售 4/15 美国 三个月期和六个月期国库 券 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期专项地方债，中标利率为3.40% 和3.61%，较投标区间下限分别上浮31bp和39bp(基点)，投标倍数为1.94倍和1.70倍。 该市稍早招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp (基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换 债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。 0220GMT，韩元兑美元 报1,137.3，较周四收盘价1,133.2跌0.4%。 韩元开盘报1,131.0，一度较开盘价下滑0.8%跌至1,140.0，创3月15日以来最低盘中水准。 韩国综合股价指数 跌0.4%，报2,143.54点，为3月16日以来最 低。 韩国科技业巨擘三星电子 周五预测公司第一季将录得逾 三年来最高季度获利，超过分析师预估，因受到强劲的存储器芯片(记忆 体芯片)需求支撑 ，但该公司股价跌逾1%，因受到迫切的获 利了结盘打压。 汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung说道：“人们一直以来就预测三星 电子第一季获利会超出预期，现在投资者纷纷抛售以获利。” Kim补充道，在4月中之前整个大盘将不会有太大波动，