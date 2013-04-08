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债券 | 2013年 4月 8日 星期一 08:33 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月8日-4月15日

路透4月8日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
    
 日期   时间    国家    规模       发行细节
 4/8            日本               六个月期贴现国库券
 4/8    1350    法国               国库券(BTF)标售
 4/8            美国               三个月期和六个月期国库
                                   券
 4/9            美国               四周期国库券
 4/9            美国               三年期公债
 4/10           意大利             债券标售
 4/10           美国               10年期公债
 4/10           日本               两个月期贴现国库券标售
 4/10           德国    50亿欧元   两年期公债标售
 4/11           意大利             中长期公债标售
 4/11           美国               30年期公债
 4/11           日本               三个月期贴现国库券标售
 4/11           日本               30年期公债标售
 4/15   1350    法国               国库券(BTF)标售
 4/15           美国               三个月期和六个月期国库
                                   券
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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