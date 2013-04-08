中国疫情：农业部全面开展家禽疫情排查和病毒监测，及时公布监测结果

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月8日 - 近期中国部分省份出现多例人感染H7N9禽流感病例，在上海活禽市场的鸡、鸽子中也检出H7N9禽流感病毒。中国农业部周日晚间发布新闻稿称，将全面开展家禽疫情排查和病毒监测，及时发现和消除隐患；坚持信息公开透明，及时对外发布监测阳性结果。
农业部已将动物感染H7N9禽流感病毒暂时纳入一类动物疫病管理，针对动物中存在的病毒采取紧急、严厉的预防、控制、扑灭措施。
据国家首席兽医师于康震介绍，近期农业部已采取多项措施做好防控工作，首先是加强与卫生部门配合，强化信息沟通交流，强化对人感染H7N9禽流感病例所在地区动物感染情况的监控；其次是加强疫情排查和病毒监测，农业部已向上海等重点省份派出八个工作组，协助指导当地兽医部门开展监测排查工作。截至目前，各工作组已在活禽市场、养殖场户和野禽中采集11,229份样品进行监测，相关样品检测工作仍在进行中。
农业部指出，近期将全面强化疫情监测和排查，突出重点区域，强化分类指导，进一步摸清病毒污染底数。一旦发现疫情或监测阳性，果断处置。另外，国家禽流感参考实验室正在对各地送检样品进行检测分析，对后续检测结果，将继续坚持“及时准确、公开透明”的原则，依法按程序发布有关信息，并通报国际组织和有关部门。
农业部亦将进一步加强国际合作。将与有关国际组织和国家进一步加强沟通联系和实质性合作，发挥专业实验室和技术专家作用。
对于国内养殖业，农业部指出，将切实稳定养禽业生产，努力降低家禽产业损失。密切关注疫情对家禽行业发展造成的影响，加强活禽及其产品价格信息监测，及时调度种禽企业和大型养殖企业受损情况。继续组织开展标准化示范创建活动，大力推进家禽标准化生产，提高家禽养殖健康水平。
截止周日17时,中国已出现20例H7N9禽流感确诊病例；上周四和上周五国家参考实验室两次从上海市活禽市场中检出20份样品H7N9禽流感病原学阳性，并分离出病毒。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。