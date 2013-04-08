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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 08:22 BJT

韩国股市：开低，朝鲜半岛紧张情势加剧导致外资撤出

路透首尔4月8日 - 韩国股市周一开盘下跌，朝鲜半岛紧张情势导致外资撤出，但当地机构投资人低接买盘抑制跌势。

　　0006GMT，综合股价指数(KOSPI) 下滑0.31%至1,921.30点。

汽车零件供应商Hyundai Mobis 下跌1.2%，延续上周的跌势。韩国汽车厂商此前大规模召回汽车。(完)
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