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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 09:09 BJT

中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购需求--业内人士

路透北京4月8日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报七天和14天逆回购需求，以及28天正回购需求。

凭借正回购操作，中国央行公开市场连续七周净回笼，其中上周规模减少逾半至250亿元人民币。年初至今，公开市场已累计净回收资金逾7,000亿元，去年同期则为小幅净投放。但在外汇占款增长势头明显等因素支撑下，货币市场主要回购利率走势相对平稳。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)

**央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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