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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 08:23 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月8日

* 头版头条:

--因应禽流感疫情、南北韩紧张情势，金管会昨日紧急会商，股市提振方案将随时待命，适时推出相关措施，包括优先对权值股开放先买后卖现股当冲，证券自营商得以涨跌停板买卖股票等，以增强投资信心。

* 其他:

--金管会研拟放宽外国企业来台发行宝岛债条件，本地企业在海外设立的子公司可望纳入对象，由于境外公司免扣缴利息所得税，希望拉回赴香港发点心债的本国企业，颇有以宝岛债对抗点心债的政策意含。

--大陆国台办主任张志军昨天主动透露，深受两岸关注的服务贸易协议协商已结束，在确定协议文字及双方主管机关完成各自审批程序后，就交由海基、海协两会正式签署。

--金银三会扩大开放两岸银行股权合作，陆银来台参股上限提高，但以开放的持股比率来看，并不会出现整并案，金管会优先鼓励银行以发行新股方式引资，藉以强化银行的资本。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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