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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 08:28 BJT

《台湾重要政经日程》--4月8日

===================今日重要政经消息=====================

4/8(一)

--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。

--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口金额年减15.8%。

--14:00 仲量联行举行记者会。

--16:20 央行公布3月国际金融业务分行(OBU)人民币相关数据。

==================近期重要政经消息======================

4/10(三)

--13:30 台积电 公布3月营收。

--14:00 联电 公布3月营收。

4/22(一)

--08:30 主计处公布台湾3月经季调失业率，2月经季调失业率为4.16%。

--16:00 经济部公布3月外销订单，2月年衰退14.5%。

4/23(二)

--16:00 经济部公布3月工业生产，2月较上年同期衰退11.45%。

--财政部标售102/3R期公债，金额300亿台币，26日发行。

--财政部标售102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，24日发行。

4/25(四)

--16:10 央行公布3月货币总计数M2年增率，2月年增3.53%。

4/30(二)

--财政部标售财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，5月2日发行。

5/15(三)

--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。

5/20(一)

--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。

6/12(三)

--端午节休市一日

6/25(二)

--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市

10/10(四)

--国庆日休市一日 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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