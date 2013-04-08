《新兴市场重要经济事件预告》--4月8日-4月15日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
(除特别说明外，均为GMT时间）
4月8日(一)
中国博鳌--2013年博鳌亚洲年度会议论坛(最后一日)。
巴西利亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini发表演说。
北京--中国商务部就贸易摩擦举行记者会，商务部新闻发言人姚坚将发表讲话。(0200)
首尔--韩国副总理玄旿锡发表演说。
4月9日(二)
北京--2013年亚洲开发银行展望报告。
亚松森--巴拉圭央行举行货币政策会议。
布达佩斯--匈牙利央行召开会议，没有议息计划。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至4月10日)。
4月10日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策会议(最后一日)。
4月11日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。
雅加达--印尼央行召开理事会会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
4月12日(五)
都柏林--欧盟财长非正式会议。
4月13日(六)
都柏林--欧盟财长非正式会议(最后一日)。
4月15日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。