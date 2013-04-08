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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 08:43 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月8日-4月15日

(除特别说明外，均为GMT时间）

4月8日(一)

中国博鳌--2013年博鳌亚洲年度会议论坛(最后一日)。

巴西利亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini发表演说。

北京--中国商务部就贸易摩擦举行记者会，商务部新闻发言人姚坚将发表讲话。(0200)

首尔--韩国副总理玄旿锡发表演说。

4月9日(二)

北京--2013年亚洲开发银行展望报告。

亚松森--巴拉圭央行举行货币政策会议。

布达佩斯--匈牙利央行召开会议，没有议息计划。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至4月10日)。

4月10日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。

华沙--波兰央行举行货币政策会议(最后一日)。

4月11日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。

雅加达--印尼央行召开理事会会议。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

4月12日(五)

都柏林--欧盟财长非正式会议。

4月13日(六)

都柏林--欧盟财长非正式会议(最后一日)。

4月15日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 李爽)
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