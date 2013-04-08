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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 09:24 BJT

金砖国家：4月5日股汇市收盘纵览

路透4月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月5日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,008.13点。

中国股汇市：休市。

香港股市：香港股市周五创下去年11月28日以来最低收位，因中国内地爆发禽流感疫情的担忧引发股市全线下跌，由于指标股指跌破重要支撑位，可能还会进一步下行。恒生指数 收低2.7%至21,726.9点，恒生国企指数 下挫3.1%，也收于11月28日以来最低点。

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印度股市：主要股指NSE周五下跌至政府9月大力改革引发大涨后的最低水平，因对外资可能卖出部分持仓的担忧，持续打压绩优股。指标BSE指数 收跌0.32%或59.47点，收报18,450.23点，创2012年11月20日以来最低收位。NSE指数 收跌0.39%或21.50点，收报5,553.25点，为2012年9月13日以来最低收位。

印度汇市：卢比兑美元上扬，结束两日跌势，不过政局不稳及宏观经济担忧令卢比涨势乏力。卢比兑美元 收报54.8050/8150，周四报54.87/88。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,411.090。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.74%至755.55点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.21%，报31.5200卢布，卢布兑欧元 下跌0.42%，41.0200卢布。 ========================================================================================

巴西股市：上扬，此前政府承诺延长减税促进投资。圣保罗交易所Bovespa指数 上扬0.74%，报55,050.60点。

巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元 跃升近1.5%，因美国就业数据加强对美联储持续进行货币政策激励的预期。

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南非股市：连续第三日下跌，跟随其他海外主要市场走势。今年所有涨幅悉数吐尽，录得近两年来最大单周跌幅。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收跌1.58%，报33,920.57点，为12月以来最低。综合指数 下滑1.45%至38,500.21点。

南非汇市：南非兰特兑美元升至三周高位，全球央行维持宽松政策，令该货币看涨。0720GMT，兰特兑美元 报9.1506，较周四纽约收盘小幅上涨。 (完) (编译 王丽鑫； 审校　戴素萍)
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