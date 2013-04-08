金砖国家：4月5日股汇市收盘纵览

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透4月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月5日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,008.13点。
中国股汇市：休市。
香港股市：香港股市周五创下去年11月28日以来最低收位，因中国内地爆发禽流感疫情的担忧引发股市全线下跌，由于指标股指跌破重要支撑位，可能还会进一步下行。恒生指数 收低2.7%至21,726.9点，恒生国企指数 下挫3.1%，也收于11月28日以来最低点。
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印度股市：主要股指NSE周五下跌至政府9月大力改革引发大涨后的最低水平，因对外资可能卖出部分持仓的担忧，持续打压绩优股。指标BSE指数 收跌0.32%或59.47点，收报18,450.23点，创2012年11月20日以来最低收位。NSE指数 收跌0.39%或21.50点，收报5,553.25点，为2012年9月13日以来最低收位。
印度汇市：卢比兑美元上扬，结束两日跌势，不过政局不稳及宏观经济担忧令卢比涨势乏力。卢比兑美元 收报54.8050/8150，周四报54.87/88。 ========================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,411.090。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.74%至755.55点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.21%，报31.5200卢布，卢布兑欧元 下跌0.42%，41.0200卢布。 ========================================================================================
巴西股市：上扬，此前政府承诺延长减税促进投资。圣保罗交易所Bovespa指数 上扬0.74%，报55,050.60点。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元 跃升近1.5%，因美国就业数据加强对美联储持续进行货币政策激励的预期。
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南非股市：连续第三日下跌，跟随其他海外主要市场走势。今年所有涨幅悉数吐尽，录得近两年来最大单周跌幅。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收跌1.58%，报33,920.57点，为12月以来最低。综合指数 下滑1.45%至38,500.21点。
南非汇市：南非兰特兑美元升至三周高位，全球央行维持宽松政策，令该货币看涨。0720GMT，兰特兑美元 报9.1506，较周四纽约收盘小幅上涨。 (完) (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。