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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:04 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月8日

路透香港4月8日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.
(1美元=7.7637港元 )
    
    美国股市上周五收低，上周录得今年表现最差的一周，因弱于预期的非农就业报告打击对经济
以及企业第一季盈利增长的信心。道琼工业指数 收低40.86点，或0.28%，至14,565.25点。 
 
    
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.
                                                                                      
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       185.170   -1.84      28952            14.377       0.12
 中国铝业                       9.140   -2.56      56919             2.839       1.74
 中国移动                      53.320    0.11     126805            82.800       0.98
 中国人寿                      37.540   -2.52     109689            19.432       0.37
 中石油                       127.650   -1.89      36046             9.911       0.62
 中石化                       113.450   -1.69      55484             8.809       0.67
 汇丰控股                      52.530   -0.72     389817            81.573       0.27
 中电信                        49.740   -0.64      27031             3.862       1.10
 中国联通                      13.030   -1.44     400781            10.117       1.68
 兖州煤业                      12.460   -3.11     111405             9.674      -0.06
 华能国际                      42.090   -1.61      25638             8.170      -0.36
 南方航空                      25.060   -7.22      17340             3.892       0.56
 东方航空                      20.030   -6.71      12680             1.555     -49.83
 中芯国际                       2.880   -3.03      85817             0.447      -2.78
 (完)

 (整理 赵红梅)
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