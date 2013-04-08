《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月8日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透香港4月8日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较. (1美元=7.7637港元 ) 美国股市上周五收低，上周录得今年表现最差的一周，因弱于预期的非农就业报告打击对经济 以及企业第一季盈利增长的信心。道琼工业指数 收低40.86点，或0.28%，至14,565.25点。 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 185.170 -1.84 28952 14.377 0.12 中国铝业 9.140 -2.56 56919 2.839 1.74 中国移动 53.320 0.11 126805 82.800 0.98 中国人寿 37.540 -2.52 109689 19.432 0.37 中石油 127.650 -1.89 36046 9.911 0.62 中石化 113.450 -1.69 55484 8.809 0.67 汇丰控股 52.530 -0.72 389817 81.573 0.27 中电信 49.740 -0.64 27031 3.862 1.10 中国联通 13.030 -1.44 400781 10.117 1.68 兖州煤业 12.460 -3.11 111405 9.674 -0.06 华能国际 42.090 -1.61 25638 8.170 -0.36 南方航空 25.060 -7.22 17340 3.892 0.56 东方航空 20.030 -6.71 12680 1.555 -49.83 中芯国际 2.880 -3.03 85817 0.447 -2.78 (完) (整理 赵红梅)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。