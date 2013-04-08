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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 09:05 BJT

全球金市：金价下滑但仍接近上日高位，美元指数走坚打压金价

金价周五一度跳涨近2%至日高1,581.55美元，此前数据显示美国3月非农就业岗位仅增加8.8万个，远低于预期的20万个，并创九个月来最低增幅。3月失业率小降至7.6%，但主要因为失业者退出劳动力队伍。

美国期金 持稳于每盎司1,576.20美元。

全球主要黄金上市交易基金 的黄金持仓量继续下降，触及2012年8月以来最低。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金及基金经理增加对白银期货和期权的空头押注，自2006年以来首次转为持有净空头仓位。(完)

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(编译 李爽/王兴亚; 审校 戴素萍/张涛)
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