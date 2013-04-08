博鳌论坛：社保基金称其受托运营的地方养老金去年投资回报逾9%

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透北京4月8日 - 中国全国社会保障基金理事会党委书记戴相龙表示，去年广东省等地区委托全国社保基金运营的地方养老金投资回报都在9%以上，相对全国养老金投资收益更高。
上海证券报周一引述他周日在博鳌亚洲论坛上并称，未来将进一步加大中央企业上缴收益划拨社保的比例，其中2012年划拨规模为20亿元人民币，今后还将继续增加。希望通过国有资产划拨，到2020年社保储备基金的规模能达到3-5万亿元。
“全国社保基金成立多年来，年收益达8.4%，而同期通货膨胀率是2.4%。”戴相龙说。
全国社保基金2012年投资收益率7%，资产总额首破1万亿。虽然这一收益水平高于2011年，但仍低于2001-2011年的平均收益率。
目前全国社保基金中除了投资回报收益外，其余六成增加部分都是由财政补贴。“国务院最近的报告中已数次提出未来将通过划拨国有资产增加社保储备基金规模。”戴相龙称。
此外，解决中国养老问题，除了公共养老制度以外，还需要补充养老保险和个人养老保险共同协作，戴相龙建议，“目前商业性保险总资产中80%以上都是人寿保险，只有一部分和养老有关，其他都是理财产品，未来应增加针对养老的保险产品。”
去年中国开启了养老金市场化运作大幕。经国务院批准，全国社保基金理事会受广东省政府委托，投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元。委托投资期限暂定两年，新增资金将更多配置到固定收益类产品中。(完) (发稿 谢衡；审校 张喜良)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。