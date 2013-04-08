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市场报道 | 2013年 4月 8日 星期一 09:07 BJT

****欧洲经济指标预测--4月8日-4月15日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    4月8日当周
    
 4月8日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值         前值
 0715     瑞士工业订单                               第四季              --        -0.7%
 0830     欧元区Sentix投资者信心指数                   4月           负13.1       负10.6
 1000     德国工业生产(较前月)                         2月            +0.3%         持平
 2301     英国BRC同店零售销售(较上年同期)              3月               --        +2.7%
 2301     英国RICS房价差值                             3月              负5          负6
                                                                             
      
       
 4月9日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值         前值
 0545     瑞士未经季节调整失业率                       3月             3.3%         3.4%
           经季节调整失业率                                            3.1%         3.1%
 0600     德国经季节调整出口(较前月)                   2月             持平        +1.4%
             经季节调整进口(较前月)                                   +0.5%        +3.3%
          德国贸易收支(亿欧元)                                      顺差150      顺差157
 0645     法国年内迄今预算(亿欧元)                  截至2月              --      赤字128
                                                                             
          法国贸易收支(亿欧元)                         2月               --       逆差59
                进口(亿欧元)                                             --       425.97
                出口(亿欧元)                                             --       367.35
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              3月            +0.3%        +0.3%
                                                                             
                           (较上年同期)                               -0.5%        -0.3%
 0715     瑞士零售销售(较上年同期)                     2月               --        +1.9%
 0830     英国工业生产(较前月)                         2月            +0.3%        -1.2%
                                                                             
                 (较上年同期)                                         -2.8%        -2.9%
                                                                             
           制造业产出(较前月)                                         +0.3%        -1.5%
                 (较上年同期)                                         -1.5%        -3.0%
 0830     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             2月         逆差36.5     逆差32.8
                                                                             
           全球商品贸易收支(亿英镑)                                逆差85.5       逆差82
    
 4月10日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值         前值
 0645     法国工业生产(较前月)                         2月            +0.4%        -1.2%
 0800     意大利工业生产(较前月)                       2月            -0.5%        +0.8%
                  (较上年同期)                                        -4.3%        -3.6%
     
 4月11日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值         前值
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            3月终值          +0.5%        +0.5%
                           (较上年同期)                               +1.4%        +1.4%
           消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                           +0.4%        +0.4%
                           (较上年同期)                               +1.8%        +1.8%
 0645     法国HICP(较前月)                           3月终值          +0.7%        +0.3%
                                                                             
              (较上年同期)                                            +1.0%        +1.2%
 
 4月12日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值         前值
 0600     德国批发物价指数(较前月)                     3月               --        +0.1%
                    (较上年同期)                                         --        +1.4%
 0645     法国经常帐(亿欧元)                           2月               --       赤字50
 0800     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         3月终值           +0.3%        +0.3%
                            (较上年同期)                              +1.7%        +1.7%
 0800     意大利HICP(较前月)                        3月终值           +2.3%        +2.3%
               (较上年同期)                                           +1.8%        +1.8%
                                                                             
 0900     欧元区工业生产(较前月)                       2月            +0.1%        -0.4%
                                                                             
                  (较上年同期)                                        -2.5%        -1.3%
 
    4月15日当周    
    
 4月15日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段       预估值            前值
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                       2月           --            逆差39
        
    (完)
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