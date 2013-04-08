欧洲经济指标预测--4月8日-4月15日****

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月8日当周 4月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士工业订单 第四季 -- -0.7% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 负13.1 负10.6 1000 德国工业生产(较前月) 2月 +0.3% 持平 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 3月 -- +2.7% 2301 英国RICS房价差值 3月 负5 负6 4月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 3.3% 3.4% 经季节调整失业率 3.1% 3.1% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 2月 持平 +1.4% 经季节调整进口(较前月) +0.5% +3.3% 德国贸易收支(亿欧元) 顺差150 顺差157 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至2月 -- 赤字128 法国贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差59 进口(亿欧元) -- 425.97 出口(亿欧元) -- 367.35 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.5% -0.3% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +1.9% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -1.2% (较上年同期) -2.8% -2.9% 制造业产出(较前月) +0.3% -1.5% (较上年同期) -1.5% -3.0% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 2月 逆差36.5 逆差32.8 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差85.5 逆差82 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业生产(较前月) 2月 +0.4% -1.2% 0800 意大利工业生产(较前月) 2月 -0.5% +0.8% (较上年同期) -4.3% -3.6% 4月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.4% +1.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.8% 0645 法国HICP(较前月) 3月终值 +0.7% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.2% 4月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国批发物价指数(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 0645 法国经常帐(亿欧元) 2月 -- 赤字50 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0800 意大利HICP(较前月) 3月终值 +2.3% +2.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 +0.1% -0.4% (较上年同期) -2.5% -1.3% 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差39 (完)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。