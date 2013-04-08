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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 09:02 BJT

中国新债：财政部周五将招标发行150亿元贴现国债，期限九个月

路透上海4月8日 - 中国财政部日前公告称，将于周五(12日)招标发行总额150亿元人民币贴现国债，期限九个月(273天)。

刊登在财政部网站的公告显示,该期债为财政部今年第一期记账式贴现国债，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债4月15日开始计息，4月15日至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。(完)

参看详情,请点选中国财政部网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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