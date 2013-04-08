《全球重要经济事件一览表》--4月8日-4月15日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
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4月8日(一)
佛罗里达州西棕榈滩--美洲国际论坛之棕榈滩战略论坛，主题为“经济成长之路”(至4月9日)。出席者包括克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托。
乔治亚州斯通山--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在亚特兰大联储金融市场会议上讲话(2315)。
布鲁塞尔/法兰克福--美国财政部长杰克卢出访比利时，与欧洲理事会主席范龙佩、欧盟执委会主席巴罗索、欧盟经济暨货币事务执委雷恩和欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔进行会晤。晚间杰克卢将访问法兰克福，会见欧洲央行总裁德拉吉。
4月9日(二)
佛罗里达州西棕榈滩--美洲国际论坛之棕榈滩战略论坛，主题为“经济成长之路”(至4月9日)。出席者包括克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托。
里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就在里奇蒙大学讲话，题目为“结束大到不能倒机构将是艰难任务”(1330)。
哥本哈根--丹麦央行总裁Lars Rohe在丹麦抵押贷款协会年会上讲话(0800)。
剑桥--挪威央行总裁奥尔森在哈佛肯尼迪学院就“小型石油经济中的货币政策和财富管理”发表演讲。
柏林/巴黎--美国财政部长杰克卢在柏林与德国财政部长朔伊布勒见面。下午他将到访巴黎会见法国财政部长莫斯可维西。
4月10日(三)
纽约--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)就全球经济、挑战及风险发表演说。
乔治亚州斯通山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储金融市场会议前发表讲话(1220)。
德克萨斯州埃尔帕索--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在得克萨斯州大学发表演讲，题目为“经济和货币政策展望”(2100)。
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特发表讲话。
4月11日(四)
香港--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在国际市场新闻社(Market News International)举办的经济研讨会上就货币政策发表讲话(1000)。
4月12日(五)
都柏林--欧元区财长会议。
都柏林--欧盟财长非正式会议(至4月13日)。
华盛顿--美联储主席贝南克在联储社区事务部门主办的会议上发表演讲(1630)。
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在该行主办的会议上致开幕词，会议主题为“履行充分就业职责：货币政策与就业市场”(1245)。
4月13日(六)
都柏林--欧盟财长非正式会议(最后一天)。
波士顿--波士顿联储举办主题为“实现完全就业的任务：货币政策与就业市场”的活动，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔出席小组讨论，主题是“决策者对就业和通胀的相对考量应该在什么程度？”(1630)
爱荷华市--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就财政改革和国家债务在爱荷华大学法学院讲话(1630)。
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在彭博澳洲经济峰会上讲话。
4月15日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦在央行分行经理会议上，就经济状况及展望发表讲话。
雅典--Economist Conferences组织一场为期两天的会议，主题是“克服滞胀：重新激发希腊的潜能”。发言人包括希腊财政部长史托纳拉斯以及国际货币基金组织希腊事务主管Poul Thomsen(第一天)。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 张若琪)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。