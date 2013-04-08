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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 09:23 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月8日

**上海证券报**

--国家发改委副主任张晓强在博鳌亚洲论坛上表示，发改委正会同有关部分抓紧研究编制新型城镇化发展规划，其中“以点带线，以线带面”的思路将在规划中体现，主要通过中心城市发展带动所在区域协调发展。

--尚德电力 旗下无锡尚德破产重整工作全面启动，本月底将完成近400家债权人登记、资产审计和评估，与战略投资者的接洽在积极进行，最晚九个月后，尚德命运将见分晓，如果不成功将真正进入破产保护。

**证券时报**

--随着上市公司年报集中披露，保险资金投资动向大致清晰，险资去年末投资A股超过5,674亿元人民币，其中九成布局金融板块，A股仓位约12%，距离20%的投资上限尚有较大空间。

--自3月31日北京“国五条”细则正式落地执行至4月5日近一周时间里，北京二手房市场成交量环比降近七成。数据还显示，今年3月上海成交约6万套二手房，是2009年月成交3.2万套的历史高位的近两倍。

**第一财经日报**

--上海银行将于今日召开2012年度股东大会，审计包括A股和H股上市决议有效期延长一年等多项议案。上海银行2012年财报显示，报告期实现净利润75.17亿元，同比增长29.5%.(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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