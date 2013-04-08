《中国报摘》--其他报纸重要消息4月8日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
**上海证券报**
--国家发改委副主任张晓强在博鳌亚洲论坛上表示，发改委正会同有关部分抓紧研究编制新型城镇化发展规划，其中“以点带线，以线带面”的思路将在规划中体现，主要通过中心城市发展带动所在区域协调发展。
--尚德电力 旗下无锡尚德破产重整工作全面启动，本月底将完成近400家债权人登记、资产审计和评估，与战略投资者的接洽在积极进行，最晚九个月后，尚德命运将见分晓，如果不成功将真正进入破产保护。
**证券时报**
--随着上市公司年报集中披露，保险资金投资动向大致清晰，险资去年末投资A股超过5,674亿元人民币，其中九成布局金融板块，A股仓位约12%，距离20%的投资上限尚有较大空间。
--自3月31日北京“国五条”细则正式落地执行至4月5日近一周时间里，北京二手房市场成交量环比降近七成。数据还显示，今年3月上海成交约6万套二手房，是2009年月成交3.2万套的历史高位的近两倍。
**第一财经日报**
--上海银行将于今日召开2012年度股东大会，审计包括A股和H股上市决议有效期延长一年等多项议案。上海银行2012年财报显示，报告期实现净利润75.17亿元，同比增长29.5%.(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。