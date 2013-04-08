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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 09:05 BJT

《香港重要政经日程》--4月8日-4月22日

==================今日重要政经消息==================

4月8日 (周一)

-- 香港金管局发布3月香港外汇储备。

--9:30 中国外运 股东特别大会。

--11:30 晨星集团 股东周年大会及股东特别大会。

--15:00 冠中地产 股东特别大会。

==================近期重要政经消息==================

4月9日 (周二)

--10:00 安踏体育 股东周年大会。

4月10日 (周三)

*-- 施伯乐策略控股 挂牌。

--10:00 重庆机电 临时股东大会。

--11:00 高银地产 临时股东大会。

-- 远东环球 公布第一季度业绩。

--11:00 德祥地产 股东特别大会。

--14:30 弘茂科技 股东特别大会。

4月12日 (周四)

-- 金管局公布三月香港外汇基金境外资产。

-- 伯明翰环球 公布第一季度业绩。

-- 金利通 公布第三季度的业绩。

--10:00 中航国际控股 临时股东大会。

--10:30 中信国际电讯 股东周年大会及股东特别大会。

--15:00 白马户外媒体 股东特别大会。

4月15日 (周一)

--10:00 中国绿色食品 股东特别大会。

-- 中国海外宏洋集团 公布第一季度业绩。

-- 南车时代电气 公布第一季度业绩。

--16:00 中国电子 股东周年大会。

4月17日 (周三)

--9:00 首创置业??股东周年大会，

--11:00 VALE COMMON-DRS 临时股东大会。

--10:30 粤首环保 股东特别大会。

4月18日 (周四)

--10:30 嘉辉化工 股东特别大会。

--10:00 深圳控股 临时股东大会。

--10:00 恒隆地产 股东周年大会。

--11:00 恒隆集团 股东周年大会。

--11:00 浩沙国际 股东周年大会。

--12:00 PNG资源 临时股东大会。

--14:00 天虹纺织 股东周年大会。

--16:30 2013年1月至3月的失业率及就业不足率统计数字。

--16:30 2013年2月对外贸易量。

--16:30 马斯葛集团 股东特别大会。

-- 中国海外发展 公布第一季度业绩。

-- 中国建筑国际 公布第一季度业绩。

4月19日（周五）

--9:00 中国机械工程 临时股东大会

--11:00 置富产业信托 股东周年大会。

--10:30 海通国际 股东周年大会。

--11:00 华侨城（亚洲） 股东周年大会。

--10:00 太平洋航运 股东周年大会。

--14:30 361度 股东周年大会。

--15:00 香港生力啤 股东周年大会及股东特别大会。

*4月22日（周一）

--16:30 今年3月居民消费价格指数。

--10:00 汇星印刷 股东周年大会。

--10:00 依利安达国际 股东周年大会。

--10:00 瑞东集团 股东周年大会。

--11:00 国华集团 股东特别大会。

--11:00 先传媒 股东周年大会。

--10:00 潍柴动力 股东特别大会。

--14:30 TCL通讯 股东周年大会。

--15:00 利福国际 股东周年大会。

--15:30 TCL多媒体 股东周年大会。

注:1."*"代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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