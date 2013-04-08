《香港重要政经日程》--4月8日-4月22日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
==================今日重要政经消息==================
4月8日 (周一)
-- 香港金管局发布3月香港外汇储备。
--9:30 中国外运 股东特别大会。
--11:30 晨星集团 股东周年大会及股东特别大会。
--15:00 冠中地产 股东特别大会。
==================近期重要政经消息==================
4月9日 (周二)
--10:00 安踏体育 股东周年大会。
4月10日 (周三)
*-- 施伯乐策略控股 挂牌。
--10:00 重庆机电 临时股东大会。
--11:00 高银地产 临时股东大会。
-- 远东环球 公布第一季度业绩。
--11:00 德祥地产 股东特别大会。
--14:30 弘茂科技 股东特别大会。
4月12日 (周四)
-- 金管局公布三月香港外汇基金境外资产。
-- 伯明翰环球 公布第一季度业绩。
-- 金利通 公布第三季度的业绩。
--10:00 中航国际控股 临时股东大会。
--10:30 中信国际电讯 股东周年大会及股东特别大会。
--15:00 白马户外媒体 股东特别大会。
4月15日 (周一)
--10:00 中国绿色食品 股东特别大会。
-- 中国海外宏洋集团 公布第一季度业绩。
-- 南车时代电气 公布第一季度业绩。
--16:00 中国电子 股东周年大会。
4月17日 (周三)
--9:00 首创置业??股东周年大会，
--11:00 VALE COMMON-DRS 临时股东大会。
--10:30 粤首环保 股东特别大会。
4月18日 (周四)
--10:30 嘉辉化工 股东特别大会。
--10:00 深圳控股 临时股东大会。
--10:00 恒隆地产 股东周年大会。
--11:00 恒隆集团 股东周年大会。
--11:00 浩沙国际 股东周年大会。
--12:00 PNG资源 临时股东大会。
--14:00 天虹纺织 股东周年大会。
--16:30 2013年1月至3月的失业率及就业不足率统计数字。
--16:30 2013年2月对外贸易量。
--16:30 马斯葛集团 股东特别大会。
-- 中国海外发展 公布第一季度业绩。
-- 中国建筑国际 公布第一季度业绩。
4月19日（周五）
--9:00 中国机械工程 临时股东大会
--11:00 置富产业信托 股东周年大会。
--10:30 海通国际 股东周年大会。
--11:00 华侨城（亚洲） 股东周年大会。
--10:00 太平洋航运 股东周年大会。
--14:30 361度 股东周年大会。
--15:00 香港生力啤 股东周年大会及股东特别大会。
*4月22日（周一）
--16:30 今年3月居民消费价格指数。
--10:00 汇星印刷 股东周年大会。
--10:00 依利安达国际 股东周年大会。
--10:00 瑞东集团 股东周年大会。
--11:00 国华集团 股东特别大会。
--11:00 先传媒 股东周年大会。
--10:00 潍柴动力 股东特别大会。
--14:30 TCL通讯 股东周年大会。
--15:00 利福国际 股东周年大会。
--15:30 TCL多媒体 股东周年大会。
注:1."*"代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。