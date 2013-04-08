港报社评：拆台国家，何止北韩--星岛日报4月8日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
国家主席习近平在海南博鳌论坛向数百名国际政商要人，阐述中国希望亚洲和平共同发展的方针，提到“不能这边搭台，那边拆台”，“更不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱”，在朝鲜半岛局势紧张之际，大家自然联想到针对北韩。不过，指向亚洲其他冲突热点的国家，亦无不可。
北韩近日的行动变本加厉，甚至通告各国驻北韩使节将不能保证外交人员安全。不仅中国早前表示不满，另一个与北韩友好的社会主义国家古巴，前领袖卡斯特罗都呼吁北韩保持克制，指出战争会令朝鲜半岛的民众面临极大的牺牲。
牺牲的何止朝鲜半岛民众！与北韩接壤的中国，无论是否卷入战事，都要付出相当大的代价。亚洲不待核武涂炭生灵，本来欣欣向荣的经济，肯定会首先惨遭打击。
亚洲和平为中国提供了发展国力的黄金机会。习近平在博鳌论坛上，重提中国到2020年全面建成小康社会的目标，表明将通过争取和平国际环境来发展自己，并且指出中国发展能给亚洲和世界带来发展机遇。
习近平昨日提出亚洲发展要开放包容，尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，域外国家亦应该尊重亚洲的多样性特点，以及已经形成的合作传统。这些话表明中国的外交路线，同时说给欧美听。
三十多年前，香港曾经从中国和亚洲其他地区动荡中，享受到身为“绿洲”的好处，发展成转口港，大量越战美军来港消费。不过，今天香港和亚洲其他地区一样，受惠于区内和平局势和中国发展，如果区内动荡，香港将难置身事外。
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路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。