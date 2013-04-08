港报社评：避免相互角力，防一己之私乱世界--文汇报4月8日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
国家主席习近平昨日出席博鳌亚洲论坛年会开幕式并发表主旨演讲，他敦促各国同心维护和平，强调和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存，呼吁各国使地球村成为共谋发展的大舞台，而不是相互角力的竞技场，更不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱。〝习氏亚洲主义外交观〞，引起国际社会特别是亚太国家的广泛关注和积极评价。
目前亚太地区仍存在不少利益冲突点，尤其是在美国实施“重返亚洲〞战略下，亚太局势变得更为复杂，给地区和平稳定带来不明朗因素。中国强调坚持通过对话协商与和平谈判，妥善解决亚洲各国间的矛盾分歧，倡导综合安全、共同安全、合作安全的安全理念，符合亚太和世界各国的共同利益。以对话代替对抗是世界潮流所趋，地球村要成为共谋发展的大舞台，而不是相互角力的竞技场，更不能把一己的利益凌驾于别国之上，才能寻求到避免冲突、互利共赢的康庄大道。
中国努力维护同周边国家关系和地区和平稳定大局，但也决不会以牺牲国家核心利益作为代价，更不会向任何强权低头退让，令国家主权领土安全受挑战、被损害。中国对和平有着孜孜不倦的追求，将通过争取和平国际环境发展自己，又以自身发展维护和促进世界和平发展。相信博鳌论坛将为亚洲和世界和平与发展发挥更大作用。
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路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。