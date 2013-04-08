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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 09:21 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶劲升逾3%，受日圆贬势激励

路透东京4月8日 - 东京期胶周一早盘大涨逾3%，因有报导称日本央行将立即开始买进较长天期债券以击退通缩，日圆跌至近四年低点，激励期胶价格。

0109GMT，东京工业品交易所(TOCOM)9月期胶 上涨9.4日圆，至每公斤262.9日圆，稍早触及263.5日圆高位。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王丽鑫)
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