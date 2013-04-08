版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 09:10 BJT

港报社评：副学士升学台湾，学历承认是关键--明报4月8日

台湾教育部通过修例，容许本港副学位毕业生免试到台湾升读51间大学四年制学士课程三年级，即读两年即可取得台湾的大学学位。此举无疑可让香港副学位毕业生多一条路可走。香港开办副学位课程的大专院校，应尽力为学生提供协助，厘清学历承认的问题，避免学生得学位而无所用。

学生在香港苦无出路，台湾的大学也渴望多收学生以发展教育产业，这本来是双赢局面，但有两点要特别留意。

其一、升学考虑：副学士学生选择到台湾，无非想得到〝大学毕业〞的衔头，这次来招生的都是台湾正规的私立及公立大学，毕业后学历在台湾获承认应该没有问题，但若学生希望回流香港升学就业，事前就必须清楚考虑。

其二、专业资格考虑：另一个吸引香港学生到台升学的因素，就是有机会入读专业科系，考取专业资格。以在香港甚受欢迎的护理学系为例，这次台湾就有5所私立大学提供护理系衔接学额向香港学生招手，但学生毕业回港不代表可自动成为执业护士，而是必须通过护士管理局的执业考试。

香港不可能对所有台湾大专院校学系都作评审，最终学历在香港的认受程度如何，要交由雇主及相关专业团体决定。香港各大专院校应为这批学生提供协助，院校的升学辅导部门应派专人协助学生，评核台湾的大学衔接课程质素，甚至可以院校的名义要求台湾院校提供资讯，让学生安心选择。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕 中国报摘　　 〔PRESS-CN-CMN〕 台湾报摘　　 〔PRESS-TW-CMN〕
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐