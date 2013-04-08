港报社评：副学士升学台湾，学历承认是关键--明报4月8日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
台湾教育部通过修例，容许本港副学位毕业生免试到台湾升读51间大学四年制学士课程三年级，即读两年即可取得台湾的大学学位。此举无疑可让香港副学位毕业生多一条路可走。香港开办副学位课程的大专院校，应尽力为学生提供协助，厘清学历承认的问题，避免学生得学位而无所用。
学生在香港苦无出路，台湾的大学也渴望多收学生以发展教育产业，这本来是双赢局面，但有两点要特别留意。
其一、升学考虑：副学士学生选择到台湾，无非想得到〝大学毕业〞的衔头，这次来招生的都是台湾正规的私立及公立大学，毕业后学历在台湾获承认应该没有问题，但若学生希望回流香港升学就业，事前就必须清楚考虑。
其二、专业资格考虑：另一个吸引香港学生到台升学的因素，就是有机会入读专业科系，考取专业资格。以在香港甚受欢迎的护理学系为例，这次台湾就有5所私立大学提供护理系衔接学额向香港学生招手，但学生毕业回港不代表可自动成为执业护士，而是必须通过护士管理局的执业考试。
香港不可能对所有台湾大专院校学系都作评审，最终学历在香港的认受程度如何，要交由雇主及相关专业团体决定。香港各大专院校应为这批学生提供协助，院校的升学辅导部门应派专人协助学生，评核台湾的大学衔接课程质素，甚至可以院校的名义要求台湾院校提供资讯，让学生安心选择。
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路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。