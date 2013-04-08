《香港报摘》--其他报纸重要消息4月8日

*明报

--腾讯控股 总裁刘炽平重申，旗下即时通讯程式(App)「微信」(WeChat)将不会向用户额外收费。相反，随着更多增值服务走向商业化，腾讯与电讯运营商之间将有更多共赢机会。

--发展局长陈茂波表示，港府正与前海管理局磋商，希望前海方面可允许香港建造业界直接在前海注册执业，并简化于当地成立专业事务所的审批手续，以协助本港建筑设计专业人士在前海发展。

--中投副董事长高西庆在博鳌亚洲论坛上表示，中投基金现已停止购买欧洲国家债券、并转向新兴市场，其中对非洲基建项目前景信心十足。

*星岛日报

--财政司司长曾俊华于网志表示，过去曾多次收紧按揭保险计画，目前按保计画下平均楼价约为300多万港元，帮助不少市民置业，又指应设法减低部分买家的入市意欲，控制楼市失衡。

--恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏冀就恒生各项业务制订了今后的发展策略，务求发挥企业和商业银行业务，以及资本市场业务之间的协同效应优势，并将两者归在同一业务策略之下。

--财经事务及库务局副局长梁凤仪表示，港府正为本港的证券和资产管理公司，争取更大的深圳前海发展空间，包括放宽合营持股上限门槛至51%。她又预期，前海稍后将推出私募基金管理办法，这可鼓励更多私募基金经由香港筹集境外人民币，强化本港的离岸人民币中心角色。

*苹果日报

--市场消息指，香港钟表世家庄氏兄弟旗下中南股份，计画将营运香港鞋品产品零售网络“S Culture”的港大百货分拆上市，初步集资约2亿至3亿美元，估计于今年第二季至第三季度挂牌。

--据悉，金融管理局今年度固定薪酬或浮薪平均加幅均将低于去年水平，员工固定薪酬增幅介乎4%至5%以内，惟最终决定仍待今天拍板。

--儿童护理用品商--青蛙王子 主席李振辉表示，今年内地整体儿童护理产品市场料可保20%以上增长，有信心收入有20%至30%升幅。

*东方日报

--CVC私募基金董事合伙人兼大中华区主席梁伯韬表示，中国每年经济以7%至8%的高速增长，令内地的金融、工业及房地产业发展过分快速，有待国家如何拆解，未来需要视乎中央新领导班子的体制改革成效。

--国美电器 扬言今年加快发展步伐，未来3年将三、四线城市的市占提高至15至20%。总裁王俊洲表示，会增差异化产品销售占比，由去年占销售额20%提高至3到5年后的占35%，藉此拉动毛利率。

--恒生 企业及商业银行业务总监林燕胜表示，内地收紧银根，近期更多内地相关的贷款需求转至香港。

*文汇报

--据香港交易所 透露，目前已有115个期货参与者表示有兴趣参与期货夜市，占期货商总数逾60%，以市占率计更占到逾80%。近一半期货公司本身已提供夜市交易，增设夜市的介乎30间至40间。

*大公报

--代理数据显示，十大屋苑在周末两日只录得约12宗成交，仅险守双位数字，一手市场成交亦同样疏落，只有约32宗成交。(完)