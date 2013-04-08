意大利财政：政府将向企业偿还400亿欧元公共债务，旨在促进经济增长

路透罗马4月6日 - 意大利看守政府周六宣布，将在未来一年内向私营企业偿还400亿欧元(520亿美元)的国家债务，同时承诺继续遵守欧盟的赤字限制。

内阁批准这项政令的目的在于向现金匮乏的企业提供资金，帮助其应对意大利的这场严重经济衰退。但一些行业团体认为，尽管出台这些举措，但企业收回资金并不容易。

长期以来企业对意大利政府的大量欠账一直颇有微辞。目前企业取得银行信贷较为困难，而银行本身也面临信贷环境日益紧缩的窘境。

上述举措起初定于周三批准，但由于偿债资金筹措方面存在疑问而被推后。

意大利总理蒙蒂周六亦表示，政府坚守欧盟有关财政赤字上限的规定，即财政赤字不超过国内生产总值(GDP)的3%。

“经济政策没有改变，我们不相信要振兴经济就必须增加公共债务，”他在记者会上表示。

地方政府如果无力偿还债务，可以得到中央政府的资金帮助，但需作出计划，在30年内给予偿还。

**或自周一开始偿还企业债务**

意大利经济财政部部长格雷利表示，偿还企业债务一事可能在政令正式公布后就开始实施，预计最早在周一。

一位政府消息人士告诉路透，格雷利将于周一在布鲁塞尔会晤欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)，对新举措给予说明。

今年迄今意大利公共财政数据并不让人鼓舞，第一季举债规模高于上年同期。

政府表示，偿还债务可以让资金流入经济领域。目前意大利经济仍陷于20年来最长的衰退之中。

不过，要筹到资金还给企业并不容易，主要是卫生和建筑领域的债务，意大利央行估算在2011年末这些领域的债务总额约为900亿欧元。

财政部一位资深人士周四告诉路透，政府将提高2013和2014年的发债额度，用于部分偿还未偿债务。(完)