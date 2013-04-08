意大利财政：政府将向企业偿还400亿欧元公共债务，旨在促进经济增长

中国人事：许勤出任河北省政府副省长、代理省长--河北政府微博
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
路透罗马4月6日 - 意大利看守政府周六宣布，将在未来一年内向私营企业偿还400亿欧元(520亿美元)的国家债务，同时承诺继续遵守欧盟的赤字限制。
内阁批准这项政令的目的在于向现金匮乏的企业提供资金，帮助其应对意大利的这场严重经济衰退。但一些行业团体认为，尽管出台这些举措，但企业收回资金并不容易。
长期以来企业对意大利政府的大量欠账一直颇有微辞。目前企业取得银行信贷较为困难，而银行本身也面临信贷环境日益紧缩的窘境。
上述举措起初定于周三批准，但由于偿债资金筹措方面存在疑问而被推后。
意大利总理蒙蒂周六亦表示，政府坚守欧盟有关财政赤字上限的规定，即财政赤字不超过国内生产总值(GDP)的3%。
“经济政策没有改变，我们不相信要振兴经济就必须增加公共债务，”他在记者会上表示。
地方政府如果无力偿还债务，可以得到中央政府的资金帮助，但需作出计划，在30年内给予偿还。
**或自周一开始偿还企业债务**
意大利经济财政部部长格雷利表示，偿还企业债务一事可能在政令正式公布后就开始实施，预计最早在周一。
一位政府消息人士告诉路透，格雷利将于周一在布鲁塞尔会晤欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)，对新举措给予说明。
今年迄今意大利公共财政数据并不让人鼓舞，第一季举债规模高于上年同期。
政府表示，偿还债务可以让资金流入经济领域。目前意大利经济仍陷于20年来最长的衰退之中。
不过，要筹到资金还给企业并不容易，主要是卫生和建筑领域的债务，意大利央行估算在2011年末这些领域的债务总额约为900亿欧元。
财政部一位资深人士周四告诉路透，政府将提高2013和2014年的发债额度，用于部分偿还未偿债务。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜/张荻)
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期专项地方债，中标利率为3.40% 和3.61%，较投标区间下限分别上浮31bp和39bp(基点)，投标倍数为1.94倍和1.70倍。 该市稍早招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp (基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换 债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。 0220GMT，韩元兑美元 报1,137.3，较周四收盘价1,133.2跌0.4%。 韩元开盘报1,131.0，一度较开盘价下滑0.8%跌至1,140.0，创3月15日以来最低盘中水准。 韩国综合股价指数 跌0.4%，报2,143.54点，为3月16日以来最 低。 韩国科技业巨擘三星电子 周五预测公司第一季将录得逾 三年来最高季度获利，超过分析师预估，因受到强劲的存储器芯片(记忆 体芯片)需求支撑 ，但该公司股价跌逾1%，因受到迫切的获 利了结盘打压。 汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung说道：“人们一直以来就预测三星 电子第一季获利会超出预期，现在投资者纷纷抛售以获利。” Kim补充道，在4月中之前整个大盘将不会有太大波动，