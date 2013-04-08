港报社评：期货夜市开锣，须加强风险管理--信报4月8日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
期货夜市今天开锣，增设收市后衍生产品的交易，方便投资者因应欧美外围市场变化，可迅速进行风险对冲与仓盘调整，的确有助增强香港金融市场的竞争力。然而，在当前外围环境飘忽不定之际，期指夜市要打下效率市场的根基，必须强化风险管理，稳定市场运行的秩序。
对于设立衍生产品夜市交易，曾经引起业内外广泛争议。若干中小券商恐怕成交不足以弥补晚上营运所增加的成本，得不偿失，因而反对；外界也有人担心，若夜间时段成交规模细小，交投量不足，则市场容易为大户所操纵，翻云覆雨，一旦市场过分波动，充满投机，不利整体市场发展。
这些忧虑未尝没有道理。从目前市场启动的情况看，夜市分两个阶段进行。今天起的首阶段，只设立恒指期货、H股指数期货，并将有黄金期货的交易。若交易流量发展良好，则次阶段将推出更多类别的衍生产品。因此，增设夜市交易，的确有助投资者进行仓盘调整以至风险对冲。事实上，日间时段收市后增设衍生产品，已然成为国际金融市场的营运主流模式。
据港交所谘询文件的资料，美国芝加哥商品交易所、欧洲EUREX、大阪证券交易所、澳洲证券交易所及新加坡交易所，都提供收市后衍生产品交易，收市后的交易需求相当大。
照目前形势看，上周日本央行推出「史无前例」的极端货币宽松政策，剧化国际资本流动的风险；美国三月非农就业数据远低于市场预期，复苏稳定性蒙上一层阴影；欧洲衰退压力加大，欧罗区三月制造业采购经理人指数恶化，显示欧洲衰退有加剧之忧，令欧债危机有死灰复燃之险。
欧美外围投资环境相当浮动。如今香港增设期货夜市交易，从好处着眼，有助投资者因应外围变化而进行风险对冲与持仓量调整，但外围当前变化波谲云诡，无疑也为市场带来高度不确定性。
因此，加强对期指夜市的监督，港交所进行额外的风险管理，降低夜市交易时段所涉及的对手方风险，实在有一定的必要性，并可为下阶段发展奠下健康基础。
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路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。