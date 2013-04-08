港报社评：期货夜市开锣，须加强风险管理--信报4月8日

期货夜市今天开锣，增设收市后衍生产品的交易，方便投资者因应欧美外围市场变化，可迅速进行风险对冲与仓盘调整，的确有助增强香港金融市场的竞争力。然而，在当前外围环境飘忽不定之际，期指夜市要打下效率市场的根基，必须强化风险管理，稳定市场运行的秩序。

对于设立衍生产品夜市交易，曾经引起业内外广泛争议。若干中小券商恐怕成交不足以弥补晚上营运所增加的成本，得不偿失，因而反对；外界也有人担心，若夜间时段成交规模细小，交投量不足，则市场容易为大户所操纵，翻云覆雨，一旦市场过分波动，充满投机，不利整体市场发展。

这些忧虑未尝没有道理。从目前市场启动的情况看，夜市分两个阶段进行。今天起的首阶段，只设立恒指期货、H股指数期货，并将有黄金期货的交易。若交易流量发展良好，则次阶段将推出更多类别的衍生产品。因此，增设夜市交易，的确有助投资者进行仓盘调整以至风险对冲。事实上，日间时段收市后增设衍生产品，已然成为国际金融市场的营运主流模式。

据港交所谘询文件的资料，美国芝加哥商品交易所、欧洲EUREX、大阪证券交易所、澳洲证券交易所及新加坡交易所，都提供收市后衍生产品交易，收市后的交易需求相当大。

照目前形势看，上周日本央行推出「史无前例」的极端货币宽松政策，剧化国际资本流动的风险；美国三月非农就业数据远低于市场预期，复苏稳定性蒙上一层阴影；欧洲衰退压力加大，欧罗区三月制造业采购经理人指数恶化，显示欧洲衰退有加剧之忧，令欧债危机有死灰复燃之险。

欧美外围投资环境相当浮动。如今香港增设期货夜市交易，从好处着眼，有助投资者因应外围变化而进行风险对冲与持仓量调整，但外围当前变化波谲云诡，无疑也为市场带来高度不确定性。

因此，加强对期指夜市的监督，港交所进行额外的风险管理，降低夜市交易时段所涉及的对手方风险，实在有一定的必要性，并可为下阶段发展奠下健康基础。