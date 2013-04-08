港报社评：检讨按揭保险，减逆市冲击--经济日报4月8日

财爷昨撑按揭保险计划，力指按保计划与港府管理楼市需求措施并无矛盾。惟楼市既泛泡沫，又可能处于转角阶段，若要避免让难以抵御逆市风险的市民勉强上车，港府便须收紧按保计划；欲借计划上车的市民，更须量力三思。

财爷昨特别于网页撰文为政策护航，惟其考量恐未周全。财爷指港府推行的管理楼市需求政策，是有压有保。用额外印花税、双倍印花税等减低投机、投资等需求，是压；这些措施对首次置业港人豁免，是保，按保计划更减轻市民的首期负担。因此，遏抑楼市需求与按保计划的目标是一致的。

按保计划要思虑的，还有会否引致市民负上过高风险的问题。本港楼价相对市民收入之比，属全球最高已非新闻，楼市有泡沫已难否定，不少市民为在如此高楼价下能赶上车，惟有将按揭年期拉长，以减低每月供款额，今年二月的新造按揭平均年期便长逾25年。若边缘买家更以按保计划借90%上楼，按楼能力便绷得紧上更加紧。

虽然金管局已调高银行的按揭压力测试，将明显力有不逮的楼市准买家拒之门外，但在如此高楼价、如此长按揭期下，纵通过压测，以借90%勉强上车的市民，市况逆转的财务冲击恐怕不少。

因此，港府除考量楼市相关政策的一致性外，还应考虑政策对准买家的财务风险。港府应考虑是否调高保费，甚或调低按揭比例至如80%，即收紧门槛，以减楼市若逆转时对勉力置业者的冲击。

当然，最大的责任还在准买家自己身上，在现时市况下，应否运用按保计划上车，能否承担个中风险，必须慎加考虑，量力而为。