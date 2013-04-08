港报社评：检讨按揭保险，减逆市冲击--经济日报4月8日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
财爷昨撑按揭保险计划，力指按保计划与港府管理楼市需求措施并无矛盾。惟楼市既泛泡沫，又可能处于转角阶段，若要避免让难以抵御逆市风险的市民勉强上车，港府便须收紧按保计划；欲借计划上车的市民，更须量力三思。
财爷昨特别于网页撰文为政策护航，惟其考量恐未周全。财爷指港府推行的管理楼市需求政策，是有压有保。用额外印花税、双倍印花税等减低投机、投资等需求，是压；这些措施对首次置业港人豁免，是保，按保计划更减轻市民的首期负担。因此，遏抑楼市需求与按保计划的目标是一致的。
按保计划要思虑的，还有会否引致市民负上过高风险的问题。本港楼价相对市民收入之比，属全球最高已非新闻，楼市有泡沫已难否定，不少市民为在如此高楼价下能赶上车，惟有将按揭年期拉长，以减低每月供款额，今年二月的新造按揭平均年期便长逾25年。若边缘买家更以按保计划借90%上楼，按楼能力便绷得紧上更加紧。
虽然金管局已调高银行的按揭压力测试，将明显力有不逮的楼市准买家拒之门外，但在如此高楼价、如此长按揭期下，纵通过压测，以借90%勉强上车的市民，市况逆转的财务冲击恐怕不少。
因此，港府除考量楼市相关政策的一致性外，还应考虑政策对准买家的财务风险。港府应考虑是否调高保费，甚或调低按揭比例至如80%，即收紧门槛，以减楼市若逆转时对勉力置业者的冲击。
当然，最大的责任还在准买家自己身上，在现时市况下，应否运用按保计划上车，能否承担个中风险，必须慎加考虑，量力而为。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕 中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕 台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。