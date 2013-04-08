韩国汇市：韩元兑美元跌至逾八个月最低水准，公债持坚

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
一家报纸周一引述韩国政府高级官员报导称，朝鲜(北韩)核试验场的活动似乎表明该国正准备进行第四次核试验。
韩国总统的一位助理也在周日的声明中表示，要警惕朝鲜本周发动军事挑衅的可能性。
朝鲜近几周的警告不断升级，宣布与韩国进入战争状态，威胁可能打击美国目标，并禁止进入开城工业园区。
韩国综合股价指数 基本持平于1,927.09点。
三年期公债期货6月合约 上升0.02点，至107.30。
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,136.4 1,131.8
日圆/韩元 11.5314/408 11.7468/555
韩国公债期货* 107.30 107.28
韩国综合股价指数 1,931.03 1,927.23
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/王兴亚; 审校 王丽鑫/张涛)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。