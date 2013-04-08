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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 09:25 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至逾八个月最低水准，公债持坚

一家报纸周一引述韩国政府高级官员报导称，朝鲜(北韩)核试验场的活动似乎表明该国正准备进行第四次核试验。

韩国总统的一位助理也在周日的声明中表示，要警惕朝鲜本周发动军事挑衅的可能性。

朝鲜近几周的警告不断升级，宣布与韩国进入战争状态，威胁可能打击美国目标，并禁止进入开城工业园区。

韩国综合股价指数 基本持平于1,927.09点。

三年期公债期货6月合约 上升0.02点，至107.30。

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,136.4 1,131.8

日圆/韩元 11.5314/408 11.7468/555

韩国公债期货* 107.30 107.28

韩国综合股价指数 1,931.03 1,927.23

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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