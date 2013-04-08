港报财经评论：大沽空家讲日股--信报4月8日

大沽空家讲日股/ 习广思

港股上周五因中国内地H7N9病毒扩散忧虑而急挫，北韩局势持续紧张，韩股已跌至4个月低位，美股则因3月份就业数据逊于预期而急跌，各项负面消息涌现，相信市场短期仍信心薄弱。本周中国内地A股复市，但未敢叫人看好，毕竟港股夹在中美两地之间，美股好及A股升时，港股升势一时无两，资金不断涌入，但A股弱美股跌时，港股在没有资金支持下，反弹难，升更难，投资者不要随便博反弹。近年主导港股资金流的因素，一是外围，二是中国，而且都处于被动位置，在一切利淡因素未消散前，股市寻底将持续，下一个堡垒是21,000点。美国3月份失业率由7.7%下跌至7.6%，新增职位8.8万个，但经济师预测是19万个新职位，就业数据远远低于预期，是9个月以来最小增幅。美股反应是先惊而后稳，再留心一点看这就业报告，就会明白为何市场对3月份就业收据如此讶异。

失业率之所以下跌，真相是劳动人口基础大幅下跌49.6万人，也就是放弃搵工的美国人大幅增加，而新增职位远低过预期，反映楼市带来的复苏希望未有带动整体经济，招聘活动依然疲弱。事实上，美国现时的市况是，美股升至高位，楼市开始复苏，资本市场修复，资产不断膨胀。但是，收入持续不振，仍然拖累着消费前景，就业市场未有明显改善，反映经济整体信心仍然疲弱。然而，长达4年的量宽措施在资产市场早发挥效用，如今在楼市、银行亦开始见到作用，隐约的增长才是看淡的投资者全面转軚的理由。大抵官员早收到风，3月份就业数据不太理想，联储局副主席耶伦在数据公布前说，联储局要集中精力降低失业率，就算通胀短期略高过2%目标，都可以容忍。救了银行，救了楼市，还有就业这难题要救，这番说话暗示了放水持续下去。

日本货币政策进入一个新时代，日央行行长黑田东彦启动了终极量宽，即使在量宽金钟罩下，他仍能变出不少招数，终极目的都只有一个，就是刺激通胀。上周推出的政策，最非常规的措施除了加码外，其实是黑田开始动用资金买入REIT和ETF两项资产，即砖头和股票，走向资产膨胀的道路。然而，日本央行豪赌一铺，市场其实未看好，无论是索罗斯或债王，都担心日圆贬值会导致国民对日圆信心尽失，资金继续急速外流，造成雪崩。其次，虽然市场没有很多人认同日本量宽能拯救奄奄一息的经济，但沽日圆、买日股已成为全球市场最炽热的炒卖。

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避险资金决定日圆走势/ 苏子

近日美国公布较市场预期差劲的经济数据，令市场担心联储局是否可以提早退市，以及对美国经济复苏的乐观情绪有所减退，结果上周美股走势转弱，美元亦受拖累，失去进一步上升的动力。上周五收市时美汇指数已见失守20天SMA支持，最低曾见82.27水平，留意此低位刚好是20天保历加通道的底部支持，并十分接近82关键支持位。由于德国的《世界报》作者Sebastian Jost在一篇文章表示，意大利和西班牙央行违反了欧洲央行的信贷安全规定，在放贷要求方面过分宽松，故担心市场有可能藉此再炒作欧债危机，令美元再次发挥避险货币功能，从而令美汇指数于本周早段有较大机会在上述的重要支持位获得承接，不易以单边市形式破关而下。

此外，本周市场亦关注联储局发表的3月会议纪录，由于市场一直想尽快知道联储局是否会继续目前的资产购买规模，若纪录令市场相信将逐步减少的话，这将对美元构成更为显着的支持力，预料届时市场会更为积极把美元兑日圆推高，100心理关口有可能因此顺利突破。不过，倾向相信联储局的会议纪录应没有惊喜，至于美元兑日圆能否一举突破100心理关口，则要看届时市场会否仍把日圆视作避险货币了。倘若本周早段欧罗兑美元因为市场再次关注欧债危机而受压，并返回20天SMA支持以下波动及收市，环球股市则继续走低，但却未见有避险资金趁机流入已呈超卖的日圆，相信美元兑日圆应不难顺利突破100心理关口，暂不用担心美元兑日圆在一片看好声中出现大幅调整！

由于日本央行所印的银纸金额，相对于日本的经济体积而言，已经超越了联储局的，故后市日圆已几可肯定是必跌无疑；理论上，避险资金不会把日圆视作避险货币，本周美元兑日圆应继续走高才对。但若然避险资金仍对日圆有兴趣，令到日圆于本周早段的跌势可以喘定，那便要提防市况可能有问题，美元兑日圆或在100心理关口前出现显着的超买调整。