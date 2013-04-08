港报财经评论：恒生指数21,000点成关键--经济日报4月8日

22,000失守，21,000成关键/ 林瑞芬

恒指昨急挫2.7%至21,726收市，正如前日指22,000危矣！让周期自行修正，港股弱势无力挽，只有跌够先够力弹。怕禽流感杀到，首当其冲，航空股昨被抛售，国泰 、南航 、东航 分别跌4-8.5%不等。大形势上，美股续在制造泡沫途中，日本狂推量宽，资金投入风险资产，懒理禽流感都可能在亚太区蔓延，日股续被扯高，昨升1.6%，连带香港上市的价值日本ETF 也被抢高6.3%。国指跌幅多于恒指，可见人行频进行正回购收水的利淡影响性，只好斯人独憔悴！资金面大大影响心理面，no money no stock！

看淡的投资者不等A股开市，昨先下手为强，恒指22,000心理关口被质穿。恒指反覆寻底，首关而论，以保历加通道周线下限作参考约为21,600，中期关键按周线图索引约在21,000，即50周线水平，此关重要在于失守的话，破坏2011始一浪高于一浪之走势。相反，恒指下跌势途中，南北韩局势大大纾缓、禽流感确认受控、中国收水行动暂缓甚至停止等因素出现，那恒指若及时在21,000上或附近完成中期调整浪，调整情况仍是在意料之内范围。据索罗斯评论，日本央行此趟新刺激措施，或可能导致日圆持续贬值的预期，日本人会将资金转移到国外。资金搬家，可能从美国10年期债息由高位2.06厘回落至现水平约1.76厘，人民币值有所上升启示出来。

说回日圆大贬值趋势，据花旗研究，可能输家是德昌电机 ，因面对的主要竞争对手是日本的Mabuchi；另可能的赢家是玖龙纸业 及理文纸业 ，因可能由该地进口更多循环再造纸。三股昨均下跌，暂辨别不清，究竟赢家与输家的差异。相反，没被花旗点名，经营食品零售连锁店阿信屋的CEC国际 就逆市攀升7.8%，昨收报1.1港元，其向日本入货价降，更利薄利多销。股票价格毕竟有很多心理，股票货多货少面及资金面因素主导，单一因素不足左右。假定索罗斯看法正确的话，相对弱货币，与相对强货币之辨别可能较明，日圆弱，人民币相对其强的趋向性较高，现水平都可以谂得过，有些进取银行一年息逾2.5厘，财息兼收之稳健选择。

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国指一万，分段入市/ 余少文

大市急挫是预期之内，国企指数短期会在牛熊分界线争持，在禽流感、东北亚局势紧张等利淡因素吹袭下，国指跌穿10,000点大关并不出奇。但国指预测PE以及息率都平过十年前沙士年，相信国指愈跌愈值得吸纳。中国内地股市休战，国企指数一如预期下挫，全日跌329点或3%，收10,429点，成交额184亿港元，40只成分股全军覆没，所有主板H股中亦只有十只可以逆市上升；而红筹指数跌118点或2.7%，收4,237点，成交额64亿港元。国指急挫，持货者伤亡惨重！因为大市裂口低开后，止蚀又不是，揸住又心痛，尤其国指跌穿俗策牛熊分界线的250天平均线，根据过去经验，国指会在这水平争持一段时间后才有方向，届时国指可能在10,000点至11,000点区间上落，然后等消息待变，当然希望是变升而不是变跌。因为见到国企昨日沽空压力略为减轻，只有31亿港元沽空额，占国指成交比重不足17%，是过去四个交易日最少，希望沽压继续减退。

华东地区出现禽流感，何时传入香港没有人知道，航空股虽是重灾区，但以华东为基地的东方航空 的跌幅反不及中国国航 和南方航空 ，小心东航未跌完，博反弹要小心。至于药业股昨日表现最好，但根据10年前沙士爆发前经验，大市要跌，股份无一幸免，药业股博反弹也要见好即收。回顾10年前沙士期间股市表现，相信股民都会认为今次跌市是入市良机，只是待国指跌至10,000点入市，还是要跌到9,000点才入市而已。惟彭博数字显示，国指在2003年PE为15倍，2004年为10.4倍，国指在2003年中开始慢慢回升，到2004年整固，2005年开始大升浪，故香港如再出现禽流感，大市走势会否十年后历史重演，值得研究。

若然国指十年前PE只有10倍，讲平，目前平过当年，因为2012年PE只有9.4倍，今年预测PE更可降至7.8倍，即使八折计算，预测PE仍不超过10倍。息率方向，2003年和2004年只有2.1厘和2.3厘，目前在内银股数目增加下，国指预测息率升至4厘或以上，即使打八折也超过3厘，仍然高于十年前水平。至于市帐率，今年预测PB约1.2倍，即使八算也只是1.5倍，去年为1.4倍，但对比2003年和2004年的2倍和1.8倍，反映目前国指估值是平过2003年和2004年水平。所以维持国指愈跌愈吸引的看法，除非内银股业绩急插，但并不预期会出现，因为中国不会让银行业体系出现问题。